راه اندازی چهار مرکز سیار پاسخگویی به مسائل شرعی در گچساران

حجت الاسلام عسگر درودگرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این پایگاه ها بیش از یک هزار جلد کتب مذهبی، آموزش مفاهیم قرآنی برای کودکان، رساله مراجع تقلید و دیگر اقلام فرهنگی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

درودگرنژاد تصریح کرد: این پایگاه های سیار نقش ارزنده در پاسخگویی به مسائل شرعی شهروندان این شهر دارند.

وی بیان داشت: جوانان و نوجوانان گچسارانی سهم عمده ای در مراجعه به پایگاه های پاسخگویی به مسائل شرعی و مشاوره های خانوادگی و احکام داشته اند.

درودگرنژاد با بیان اینکه در دنیای پیچیده متمدن امروزی، هیچ کس بی نیاز از راهنمایی نیست، اظهارداشت: در جامعه کنونی که انسان‌ها با انواع استرس های شغلی و اضطراب‌های متعددی از جمله مشکلات تحصیلی، مسکن، ازدواج، اشتغال مواجه هستند، مشاوره نقش اساسی در کاهش این اضطراب ها دارد.

وی افزود: از نظر مشاوره اسلامی، همان طور که دردها و مشکلات از خود فرد ناشی می شود، درمان ها و راه حل‌ها نیز در دست خود آنان خواهد بود.

این مسئول اظهار داشت: پایگاه های سیار پاسخگویی به مسائل شرعی و مشاوره خانواده شهرداری گچساران خدمات خود را به طور رایگان در اختیار شهروندان گچسارانی قرار می دهند.

درودگرنژاد یادآور شد: در مباحث آموزشی و احکام دینی، این پایگاه اقدام به اهداء رساله و کتب مشاوره ای رایگان به شهروندان گچساران کرده است.

وی همچنین یادآور شد: هم اکنون کلیه پارک ها و بوستان های شهر گچساران به سرویس بهداشتی و نمازخانه استاندارد مجهز شده اند.