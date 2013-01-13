مجید حمیدزاده درباره آخرین وضعیت داوری جایزه کتاب سال به خبرنگار مهر گفت: داوری مرحله اول این جایزه به اتمام رسیده و جلسه هیئت علمی آن در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

وی همچنین همپوشانی میان این جایزه و جایزه جلال آل‌احمد را رد کرد و افزود: جایزه جلال که برگزار می‌شود، دیگر ما در جایزه کتاب سال حوزه‌های آن (جایزه جلال) را نداریم؛ چون کتاب‌ها و نیز گروه‌های داوری یکسان هستند.

دبیر سی‌امین جایزه کتاب سال درباره بخش ویژه این جایزه که مربوط به بررسی تفاسیر چاپ شده درباره قرآن در دو سال اخیر است، گفت: بیش از 50 تفسیر در حوزه‌های تالیف، ترجمه و تصحیح متون، در این دوره از جایزه کتاب سال بررسی شده است.

به گفته حمیدزاده، این 50 عنوان تفسیر همگی بعد از انقلاب اسلامی چاپ شده‌اند.

وی اضافه کرد: آراء گروه داوری این بخش هم به هیئت علمی ارائه می‌شود و آثار منتخاب هیئت داوران در صورت تائید از سوی این هیئت، به عناوین مورد نظر (برگزیده یا شایسته تقدیر) دست خواهند یافت.

بنا بر اعلام دبیرخانه جایزه کتاب سال، از میان 25 هزار و 500 عنوان اثر بررسی شده از سوی 784 داور در سی‌امین دوره این جایزه 196 اثر به مرحله دوم داوری‌های راه یافته‌اند.

آیین پایانی سی‌امین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران همزمان با دهه فجر در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.