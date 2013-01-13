امیرعبداللهیان مطرح کرد: جزئیات آزادی 48 زائر ایرانی ربوده شده در سوریه/توصیه به حکومت بحرین

حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ازادی ٤٨ زائر ایرانی را به مردم ایران و همچنین ازادی ٢١٢٣ تن را به مردم سوریه تبریک گفت و افزود: با الطاف الهی ما توانستیم هم زمان با اعلام طرح سیاسی بشار اسد و امادگی حکومت سوریه برای تحقق بند های طرح سیاسی اعلام شده و از جمله ازادی زندانیان ، شاهد بازگشت زندانیان سوری به آغوش خانواده هایشان باشیم . وی افزود : با پیشرفت میدانی شرایط امنیتی در سوریه ، تلاش های همه جانبه بعمل آمده از سوی وزارت امورخارجه و سایر بخش های ذیربط جمهوری اسلامی، ازادی ٤٨ زائر ربوده شده ی کشورمان را نیز محقق گردانید.



امیرعبداللهیان تلاش های یک سازمان غیردولتی ترکیه به نام ًًًبنیاد کمک های انساندوستانهً را در این رابطه موثر دانست و ضمن قدردانی از مسولین این بنیاد انساندوستانه به تلاش های بعمل آمده از سوی قطر نیز در این موضوع اشاره کرد.



معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان اقدام مثبت رییس جمهور سوریه در ازادی زندانیان سیاسی را شروعی مناسب برای تحقق سایر بندهای طرح سیاسی سوریه برای برون رفت از بحران کنونی خواند.



امیرعبداللهیان با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکار مشابه برای برون رفت از بحران سیاسی و امنیتی موجود در بحرین ، خواستار اهتمام حکومت بحرین به اتخاذ راهکار سیاسی و بویژه ازادی زندانیان و بازداشت شدگانی که طی دو سال اخیر با روش های مسالمت آمیز و دموکراتیک مطالبات مشروعی را پیگیری می نمایند گردید و بر اهمیت گفتگوی ملی موثر تاکید کرد.



وی افزود:اقدام هوشمندانه جمهوری اسلامی ازادی ٢١٢٣ زندانی سوری و ٤٨ زائر ایرانی را به مردم دو کشور ارمغان داد.



