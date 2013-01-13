محمدرضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه تنها تصمیمات شورای مرکزی حزب وحدت و همکاری ملی فصل الخطاب ما برای انتخابات است، گفت: اگر چهره های شاخص و یا برخی از گروه ها و طیف های اصلاحات پیشنهادی برای انتخابات داشته باشند آن پیشنهاد باید به شورای مرکزی برود و اگر شورای مرکزی موافقت کرد ما هم آن راهکار را اجرایی خواهیم کرد ، اگر شورای مرکزی تصویب نکرد سیاست خودمان را دنبال می کنیم. بنابراین تنها تصمیمات شورای مرکزی ملاک عمل حزب است.



دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، با تاکید براینکه حزب وحدت و همکاری ملی حزب مستقلی است، افزود: اگر هر حزبی بخواهد پیشنهادهای چهره های شاخص و یا سایر گروه ها را اجرایی سازد آن حزب از مفهوم حزب بودن خارج می شود.



وی در پاسخ به این سوال که آیا به همایش دی ماه شورای هماهنگی دعوت شده اید؟ گفت: هنوز خبر خاصی نیست و فکر نکنم تا کنون از دیگر گروه ها هم دعوت کرده باشند؛ گویا به دنبال مجوز هستند.



راه چمنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شما نیز ادعا دارید که اصلاح طلبان باید به اجماع برسند و با یک کاندیدا وارد رقابت شوند؟ گفت: اگر جریانات سیاسی برای معرفی کاندیداها به اجماع برسند قطعا موفقیت و شانس پیروزیشان بیشتر می شود و طیف اصلاحات نیز از این قاعده مستثنی نیست.



وی افزود: برای رسیدن به اجماع باید روش کاری طراحی شود و این روش کار نیز باید به تایید همه گروه ها و احزاب سیاسی برسد، بنابراین برای رسیدن به اجماع نمی شود تنها یک حزب یا دو حزب و یا طیف خاصی از اصلاحات و حتی شخصیت ها و چهره های این جریان تصمیم گیری کند و بقیه گروه ها تابع آنان باشند، چنین ائتلافی هرگز موفق نخواهد بود.



دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، با بیان اینکه هنوز هیچ جلسه ای در جریان اصلاحات برای رسیدن به اجماع برگزار نشده است، تصریح کرد: تا به امروز بر موضوع اجماع و اتخاذ یک سازوکار مناسب نه همایشی و نه جلسه ای برگزار شده است و هر طیف اصلاح طلب به صورت جداگانه برای خود برنامه ریزی می کند و تاکنون در این خصوص با یکدیگر نشستی نداشتند.



وی همچنین در پاسخ به این سوال که شما شانس کدامیک از کاندیداها را بیشتر می دانید، خاطر نشان کرد: اگر یک جریان سومی متشکل از مجموعه نیروهای کارآمد و توانمند اصلاح طلب و همچنین نیروهای معتدل و توانمند اصولگرا شکل بگیرد و جبهه جدیدی تحت عنوان جریان اعتدال‌گرایان راه بیاندازند، شانس پیروزی این گروه بیشتر از سایر جریانات سیاسی خواهد بود.



راه چمنی در ادامه توضیح داد: این جریان سوم می تواند با محوریت آقایان هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، حسن روحانی، محمد شریعتمداری، عارف، محمدعلی رحمانی، علی مطهری، نوبخت و حسن غفوری فرد شکل بگیرد و مجموعه ای از نیروهای معتدل اصولگرا و خط امامی را تشکیل دهند.



وی همچنین با اشاره به کاندیداهای جریان اصلاحات گفت: تاکنون چهره هایی همچون عارف، محمد شریعتمداری، مهرعلیزاده، جهانگیری، محمدعلی رحمانی، موسوی لاری، بی طرف، محمدعلی نجفی و سعیدی‌کیا مطرح شده اند و در کنار آنان نیز چهره هایی هستند که در طیف اصولگرایان به حساب می آیند، اما حمایت برخی از اصلاح طلبان را نیز خواهند داشت، مانند آقای روحانی.



دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی، در پایان خاطرنشان کرد: من شانس پیروزی کاندیداهایی که در گروه جریان اعتدال‌گرا قرار می گیرند را بیشتر از سایر کاندیداها می‌دانم.



