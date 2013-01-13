دوره آموزشی تربیت مربی ویژه قالیبافان روشندل در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل احمدی اظهار داشت: یکی از برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان ارائه آموزش های مهارتی به افرد معلول و نابینا و کم بینا است.

وی افزود: این اداره کل در نظر دارد در راستای رعایت حقوق شهروندی، ایجاد انگیزه و امید به زندگی، ایجاد اشتغال و درآمد به این عزیزان خدمات آموزش مهارتی ارائه کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: برای آموزش افراد نابینا و کم بینا یک مربی به دعوت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان شروع به آموزش مربیان این استان کرده تا این مربیان بتوانند با فراگیری این آموزش ها توانایی ارائه مهارت های لازم به افراد روشندل را داشته باشند.

احمدی یادآور شد: این دوره آموزشی پنج روزه است و مربیان سازمان بهزیستی نیز در این دوره حضور دارند.

وی ادامه داد: انتظار می رود برگزاری این دوره آموزشی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شروعی برای آموزش معلولین و روشندلان و برخورداری این قشر جامعه از نعمت مهارت و اشتغال باشد.

برگزاری همایش دو روزه امنای اموال مراکز آموزش فنی و حرفه ای کردستان

معاون اداری و پشتیبانی آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گفت: به منظور آموزش و گسترش نظام نوین اموال دولت جمهوری اسلامی در این اداره کل همایش دو روزه هم اندیشی و آموزشی بین امنای اموال این اداره کل و ادارات صنعت و معدن، انتقال خون، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی برگزار شد.

محمد شعبانی با اشاره به اینکه برگزاری همایش ها و نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند، اظهار داشت: رشد و توسعه روز افزون نیاز به بازنگری در ساختار، رسالت، اهداف، کارکردها و فرایندهای فعلی را بیش از پیش می کند.

وی افزود: یک نظام آموزشی زمانی پویا و کارآمد است که به طور مستمر به بررسی، تعمق و بازاندیشی در دیدگاه‌ها، اهداف و فرایندهای موجود آموزش و هماهنگی آن با نیازهای رو به رشد جامعه بپردازد.

معاون اداری و پشتیبانی آموزش فنی و حرفه ای کردستان بیان کرد: انتظار می رود با ترویج مهارت های فنی و حرفه ای در جامعه شاهد توسعه همه جانبه باشیم.