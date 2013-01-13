افزایش کلاهبرداری ملکی در کرمان/ شهروندان هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رشیدی زاده کرمانی از افزایش نگران کننده کلاهبرداری ملکی دراین شهر خبرداد و از شهروندان کرمانی خواست تا در معاملات ملکی خود دقت نظر بیشتری به خرج دهند.

رشیدی زاده، روند رو به رشد کلاهبرداری ملکی در شهر کرمان نسبت به سال گذشته را نگران کننده و قابل تامل دانست.

وی گفت: گزارش واصله اخیر از کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مشاوران املاک کرمان بیانگر این است که شکایات مطروحه در این کمیسیون نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان افزود: نکته قابل تامل و نگران کننده در این گزارش، تعداد شکایات مربوط به کلاهبرداری ملکی است که در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش داشته است.

وی عمده این کلاهبرداری ها را به ترتیب مربوط به فروش مال غیر، فروش ملک در رهن بدون اطلاع خریدار، فروش اراضی ملکی غیرقابل فروش و املاک بازداشتی ذکر کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان با بیان اینکه به لحاظ مسایل مرتبط با امنیت اجتماعی شهر، نمی توانیم آماری در این زمینه منتشر کنیم، گفت: اما توصیه و تاکید ما این است که هم شهروندان در معاملات ملکی خود تحقیق و دفت بیشتری انجام دهند و هم معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این زمینه تمهیداتی را بیندیشد.

رشیدی زاده افزود: خوشبختانه کلاهبرداران در بنگاه های معاملات ملکی معدودی اقدام به این کلاهبرداری ها کرده اند که ما با همکاری اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان سریعاً نسبت به پلمپ و تعطیلی این بنگاه ها اقدام کرده ایم.

وی با بیان اینکه البته بعضی از متصدیان این بنگاه ها نیز در این کلاهبرداری ها نقش نداشته اند خاطرنشان کرد: اما بنگاه هایی که این معاملات در آنها صورت گرفته است، تا رسیدن مالباخته به حق و حقوقش، بازگشایی نخواهند شد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان تصریح کرد: کلاهبرداران در بسیاری از موارد به صورت حرفه ای و غیرقابل تشخیص موفق به این کلاهبرداری ها شده اند اما در تحقیقات انجام گرفته، مشخص شده است که متصدی مشاور املاک در پاره ای از موارد می توانسته است با استعلام از مراجع ذیربط، مانع از این کلاهبرداری ها شود.

وی از شهروندانی که قصد خرید زمین، خانه و آپارتمان را دارند خواست تا قبل از انعقاد قرارداد، نسبت به استعلام مورد معامله از مراجع ذیربط، به خصوص اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.

رشیدی زاده همچنین از شهروندان کرمانی خواست تا هرگز در حاشیه و خارج از محدوده شهر، زمین و ملک خریداری نکنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از شهروندان از جمله اقشار ضعیف جامعه، بواسطه این کلاهبرداری ها متضرر شده اند و بعضاً تعدادی از آنها سرمایه یک عمر زندگی خود را از دست داده اند.

وی افزود: پس از وصول گزارش اخیر کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مشاوران املاک کرمان و اطلاع ما از میزان این کلاهبرداری ها، نظارت و بازرسی از بنگاه های معاملات ملکی سطح شهر را به میزان دو برابر افزایش داده ایم.

رشیدی زاده گفت: در این بازرسی ها بیش از 50 بنگاه معاملات ملکی فاقد مجوز نیز شناسایی و پلمپ شده اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان تاکید کرد: متضرر شدن مردم در معاملات ملکی به هیچ وجه قابل گذشت نیست و ما به شدت با مشاوران املاک متخلف برخورد خواهیم کرد.