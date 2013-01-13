انقلاب ایران سرمنشاء خیزش های اسلامی/ادامه دهنده راه شهدا باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج قاسم سلیمانی عصر شنبه در دومین یادواره شهدای رابر اظهار داشت: رزمندگان اسلام با تلاش و جانفشانی های بسیار از انقلاب و میهن اسلامیمان دفاع کردند.

وی با اشاره به شهید احمد سلیمانی گفت: این شهید بزرگوار الگویی بی نظیر برای همه رزمندگان است و دارای شاخص های اخلاقی بی نظیری بود که می توان از آنها الگو برداری کرد.

فرمانده سپاه قدس با اشاره به شهدای شهرستان رابر گفت: مردم غیور این شهرستان در دوران دفاع مقدس دلاورمردان بسیاری را راهی جبهه های حق علیه باطل کردند.

سردار سلیمانی تصریح کرد: عشایر نیز در پاسداشت ارزش های نظام و انقلاب جانفشانی های بسیاری را انجام دادند که فراموش نشدنی است.

وی امام خمینی( ره) را نعمتی بزرگ برای کشور دانست و تصریح کرد: این انقلاب و مردم مدیون امام راحل( ره) هستند و باید با زنده نگه داشتن آرمان های نظام و انقلاب ادامه دهنده را آن بزرگوار وشهدا باشیم.

وی ابراز داشت: انقلاب ما سرمنشاء خیزش های اسلامی در جهان است و به واسطه انقلاب ماست که بیداری اسلامی دنیا را فرا گرفته است.

فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران را در دنیا بی نظیر دانست و گفت: فداکاری های بسیاری برای به ثمر رسیدن انقلاب صورت گرفته است و برماست که با تمام وجود حافظ نظام و انقلاب باشیم و دشمنان را مایوس کنیم.