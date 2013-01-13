احمد مساجدی که در دیدار مقابل کاله برای پنجمین‌بار به عنوان سرمربی هدایت تیم شهرداری تبریز را بر عهده داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این بازی و شکست شاگردانش در آن توضیح داد و اظهارداشت: انصافا بازیکنان کاله در این بازی خیلی خوب کار کردند. ما باختیم اما شاید اگر بازیکنان کاله آنطور که مقابل سایپا کار کردند با ما هم بازی می‌‎کردند، وضعیت فرق می‌کرد.

وی با یادآوری اینکه پیروزی شهرداری تبریز در گیم نخست دیدار برابر کاله تصریح کرد: در این گیم آمار اشتباهات‌مان در سرویس خیلی پائین بود. بازیکنانم خیلی عالی کار کردند و با سرویس‌هایی خوبی که داشتند، دریافت‌های اول حریف را از کار انداختند. طوریکه کادر فنی کاله مجبور شد تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند و حمزه زرینی را بیرون بیاورد.

سرمربی تیم شهرداری تبریز در پاسخ به این پرسش که "چرا بازی خوب شاگردان‌تان در گیم‌های بعدی ادامه نداشت؟"، گفت: مشکل ما این است که بازیکنان استقامت فکری که باید داشته باشند، ندارند. آنها خیلی زود از پیروزی در گیم اول ارضا شدند. البته ناگفته نماند کاله در این بازی عالی کار کرد. بازیکنان این تیم در گیم دوم از سرویس چند امتیاز مستقیم گرفتند و با سه اختلاف امتیاز بردند.

وی ادامه داد: در گیم سوم هم ما در بیشتر دقایق جلو بودیم. وقتی نتیجه 24 بر 22 به سود ما بود، داور توپ اوت شده آنها را به نفع گرفت و نتیجه 24 بر 23 شد. در ادامه هم یک اشتباه بازیکنان تیم‌مان در جایگری باعث تساوی بازی در نتیجه 24 بر 24 شد و بعد از آن نتوانستیم جریان بازی را به سود خود تغییر دهیم. گیم سوم در واقع مال ما بود اما نتیجه آن را واگذار کردیم در حالیکه پیروزی در این گیم خیلی کمک کننده بود.

مساجدی با بیان اینکه شرایط برای گیم چهارم کاملا متفاوت شده بود، خاطرنشان کرد: در این گیم بازیکنان شهرداری تبریز از جنگندگی که برای برد لازم است، دور شده بودند. خیلی طول کشید تا به بازی باز گردند و همین مسئله باعث باخت‌مان شد.

" شما اشاره کردید که استقامت فکری بازیکنان تیم‌تان پائین است. در این مورد توضیح بیشتری می‎دهید"؟، سرمربی شهرداری تبریز در پاسخ به این پرسش مهر گفت: تیم‌ها باید حداقل دو ماه پیش از لیگ برتر تمرینات‌شان را آغاز کنند در حالیکه شهرداری تبریز 20 روز قبل از لیگ آغاز به کار کرد به همین دلیل شرایط تیم در نیم فصل اول خیلی بحرانی بود. طوریکه صرف کردن فعل خواستن در تیم خیلی کمرنگ شده بود و تغییر ذهنیت بازیکنان هم کار سختی بود.

و با اشاره به اینکه طی پنج هفته گذشته رقابت‌های والیبال لیگ برتر به عنوان سرمربی روی نیمکت شهرداری تبریز می‌نشیند، اظهارداشت: در این پنج بازی، دو برد کسب کردیم. البته در بازی‎هایی هم که نتیجه آن را واگذار کردیم واقعا جنگنده کار کردیم. برای اینکه ثبات لازم را در تیم ایجاد کنیم نیازمند زمان هستیم اما باید زمان آن را کوتاهتر کنیم. در این فاصله باید تیم‌هایی هم که در حد خودمان هستند را ببریم.

سرمربی تیم شهرداری تبریز در پایان به دیدار روز چهارشنبه تیمش برابر باریج اسانس کاشان اشاره کرد و گفت: اولین کار این است که باخت برابر کاله را فراموش کنیم. برد و باخت برای همه تیم‌هاست و نباید روی بازی‌های آینده تاثیری داشته باشد. اگر این باخت به طور کامل فراموش شود می‌توانیم با امید بیشتری برای بازی آینده تمرین کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‎های والیبال لیگ برتر، چهارشنبه شب گذشته شهرداری تبریز در دیدار خانگی با نتیجه 3 بر یک مغلوب کاله شد.