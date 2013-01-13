علیرضا کبریایی در خصوص میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی در هر سال بطور متوسط حدود یکهزار میلیارد تومان در بخش توسعه و تکمیل و تجهیز بنادر سرمایه گذار می کند که تمام این سرمایه گذاری از محل منابع داخلی سازمان است.

وی با بیان اینکه سازمان اقدامات توسعه ای را در تمامی بنادر و سواحل کشور اجرا می کند، گفت: بخش خصوصی هم در تمامی بنادر حضور دارد و به فعالیت می پردازد.

معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی به ساخت بنادر چند منظوره در بنادر جنوبی کشور اشاره کرد و افزود: ساخت این بنادر در مراحل نهایی قرار دارد و چند بندر تاکنون به افتتاح رسیده اند.

کبریایی تصریح کرد: بنادر کوچک چند منظوره در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان ساخته شده اند تا به عنوان یک عامل تاثیر گذار، سطح درآمدی مناطق را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه این بنادر به عنوان بنادر محلی کاربرد دارند، بیان کرد: وجود بنادر چند منظوره در افزایش سطح اقتصادی مناطق تاثیر گذار است، زیرا این بنادر چند منظوره هستند و استفاده های مخلتفی دارند.