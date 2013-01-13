میزان وام تخصیصی برای اشتغالزایی در البرز پاسخگوی نیازها نیست

سید مظاهر تدین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتقادات وارده مبنی بر روند کند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از صندوق مهر امام رضا(ع) به متقاضیان دریافت وام در استان البرز گفت: اعتبار تخصیصی به البرز در سال جاری برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به دو هزار نفر بوده که بخشی از آن پرداخت شده است.



وی افزود: برخی بانک ها هنوز از تهران ابلاغ داده نشده و برخی نیز که ابلاغ شده تسهیلات را پرداخت نکرده‌اند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه سطح پرداخت وام اشتغالزایی در استان البرز 150 میلیون ریال است، تصریح کرد: در حالی که برای ایجاد یک فرصت شغلی در البرز دست کم 300 میلیون ریال اعتبار نیاز است.



تدین اظهار داشت: هزینه ها در این استان به دلیل همجواری با تهران بالاست و این مبلغ جوابگوی نیاز متقاضیان نیست.



وی از بانکهای صادرات، کشاورزی، تجارت و ملت به عنوان بانکهای عامل صندوق مهرامام رضا در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نام برد.