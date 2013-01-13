بهره مندی 30 هزار خانوار جدید از نعمت گاز/ محدودیت های اعتباری ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مهدوی در دیدار با نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی به عملکرد شرکت گاز کردستان در 10 ماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت با اجرای 710 کیلومتر لوله گذاری و 16 هزار و 700 مورد نصب انشعاب 76 روستا، 139 واحد صنعتی و یک جایگاه سی ان جی به جرگه مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان اضافه شدند.

وی افزود: در سال گذشته یک شهر، 156 روستا، 167 واحد صنعتی و 10 جایگاه سی ان جی جدید گازدار شد و 46 هزار و 720 خانوار جدید نیز به مجموع خانوارهای تحت پوشش گاز استان اضافه شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: محدودیت های بودجه ای و عدم پرداخت تسهیلات بانکی مانع اجرای پروژه های گازرسانی این شرکت در استان کردستان نشده است.

مهدوی ادامه داد: بر اساس قانون به هر یک از شرکت های گاز استانی 100 میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی باید پرداخت می شد که شرکت گاز کردستان تاکنون یک ریال از این مبلغ را دریافت نکرده است.

وی با اشاره به مشکلات عدیده از جمله عدم تامین نقدینگی به موقع، عدم اختصاص تسهیلات بانکی و سخت و صعب العبور بودن مسیرهای گازرسانی و حجم وسیع مصوبات و تعهدات، یادآور شد: مجموعه این عوامل مانع از اجرای پروژه های گازرسانی در سطح استان نشده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان این شرکت را در زمینه توسعه گازرسانی در سطح استان به خصوص حوزه روستاها یکی از شرکت های برتر دانست و گفت: شرکت گاز در زمینه گازرسانی به روستاها در طول سال های 89 و 90 رتبه سوم کشور را کسب کرد.

مهدوی اظهار داشت: اکنون عملیات گازرسانی در دو شهر صاحب و شویشه و 95 روستا نیز فعال است و ساکنان شهرهای شویشه و صاحب در دهه فجر امسال از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

وی وضعیت موجود شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی در استان را هزار و 360 کیلومتر خطوط انتقال فشار قوی، 60 هزار و 90 کیلومتر شبکه توزیع گاز، 196 هزار انشعاب، 337 هزار مشترک و 361 هزار خانوار عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین تعداد شهرهای گازدار استان را 22 مورد و روستاها را نیز 624 مورد اعلام کرد و افزود: این رقم تا پایان دهه فجر امسال به 24 شهر و 671 روستا افزایش می یابد.

مهدوی ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری استان را 99.6 درصد و جمعیت روستایی را 64 درصد عنوان کرد.

وی همچنین تعداد واحدهای صنعتی گازدار استان را 960 واحد، تعداد شهرک های صنعتی فعال بهره مند از گاز طبیعی را 10 شهرک و تعداد جایگاه سی ان جی فعال را نیز 48 مورد عنوان کرد.

شرکت گاز کردستان در زمینه گازرسانی به روستاها موفق عمل کرده است

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، گازرسانی به روستاهای استان کردستان را در ماندگاری روستاییان در روستاها و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها بسیار موثر دانست.

سید احسن علوی مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن تعدادی از روستاهای استان در سال ها جنگ تحمیلی و بعد از آن را یکی از مشکلات و معضلات کردستان دانست و افزود: بردن امکانات به روستاها یکی از مهمترین راهکارها در ماندگاری و جلوگیری از مهاجرت روستاییان بود که خوشبختانه در حوزه گازرسانی بسیار خوب عمل شد.

وی مهاجرت روستاییان به شهرها را به دلیل نبود امکانات رفاهی از جمله مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و سوخت دانست و گفت: خوشبختانه ورود گاز طبیعی به روستاها به ماندگاری روستاییان نقش بسیار موثری داشت.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش مسئولان و پیمانکاران شرکت گاز کردستان در توسعه گازرسانی به روستاها، اظهار داشت: توقع مردم ساکن در روستاهای کردستان از شرکت گاز افزایش یافته و انتظار دارند تمام روستاها گازدار شود.

علوی در ادامه سخنان خود از تلاش شرکت گاز کردستان در توسعه گازرسانی در سطح استان بخصوص روستاها قدردانی کرد و ادامه داد: با توجه به سخت و صعب العبور بودن مسیرهای استان فعالیت عمرانی در این استان بسیار مشکل است اما خوشبختانه شرکت گاز در این راستا بسیار خوب عمل کرده است.

وی با اشاره به تصویب اعطای تسهیلات به شرکت های گاز استانی از سوی دولت، یادآور شد: از طریق بانک مرکزی بحث پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت گاز کردستان را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه مردم روستاها از عملکرد شرکت گاز رضایت دارند، بیان کرد: مردم انتظار دارند تمام روستاهای استان از نعمت گاز برخوردار شوند و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه کمک به تامین اعتبارات لازم حوزه گازرسانی تلاش خواهند کرد.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درگیری مستقیم استان کردستان در طول هشت سال جنگ تحمیلی و ناآرامی های بعد از دوران جنگ، گفت: در این مدت زمان، فعالیت عمرانی در استان تعطیل بود و از این رو کردستان از چرخه توسعه کشور عقب ماند.

وی زمان فعلی را فرصت بسیار خوبی در راستای جبران عقب ماندگی های کردستان دانست و افزود: باید با اختصاص اعتبارات و امکانات بیشتر در راستای افزایش فعالیت های عمرانی در سطح استان تلاش کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از مسئولان اجرایی خواست با تامین امکانات مورد نیاز مردم روستاها از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کنند تا شاهد خالی شدن روستاها نباشیم.

علوی همچنین از نبود برنامه مدیریتی خاصی در حوزه روستایی در کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: متاسفانه سیاست گذاری کشور برای روستاها غلط است و باید این سیاست ها عوض شود.