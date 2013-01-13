حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: ساعت 12 امشب یکشنبه 24 دی ماه مهلت ثبت نام در پذیرش بدون آزمون سال 91 در سامانه سازمان سنجش به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون 32 هزار داوطلب در این فراخوان ثبت نام کرده اند، یادآوری کرد که در این مرحله 300 هزار داوطلب پذیرش خواهند شد.

مشاور عالی سازمان سنجش به داوطلبان شرکت کننده در دوره های بدون آزمون توصیه ای کرد و گفت: با توجه به روش پذیرشی که برای 6 هزار کدرشته محل دانشگاه پیام نور و غیردولتی بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم در نظر گرفته شده، داوطلبان هر چه سریعتر در این فرایند نام نویسی خود را تکمیل کنند.

به گفته توکلی داوطلبان در صورت قبولی، در نیمسال دوم تحصیلی سال جاری به کلاسهای درس خواهند رفت.