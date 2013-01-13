  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۳

پذیرش 300 هزار نفر؛

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون/ ثبت‌نام 32 هزار داوطلب

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون/ ثبت‌نام 32 هزار داوطلب

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با یادآوری آخرین مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون، اعلام کرد که در این مرحله تاکنون 32 هزار داوطلب نام نویسی کرده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: ساعت 12 امشب یکشنبه 24 دی ماه مهلت ثبت نام در پذیرش بدون آزمون سال 91 در سامانه سازمان سنجش به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون 32 هزار داوطلب در این فراخوان ثبت نام کرده اند، یادآوری کرد که در این مرحله 300 هزار داوطلب پذیرش خواهند شد.

مشاور عالی سازمان سنجش به داوطلبان شرکت کننده در دوره های بدون آزمون توصیه ای کرد و گفت: با توجه به روش پذیرشی که برای 6 هزار کدرشته محل دانشگاه پیام نور و غیردولتی بر اساس سوابق تحصیلی دیپلم در نظر گرفته شده، داوطلبان هر چه سریعتر در این فرایند نام نویسی خود را تکمیل کنند.

به گفته توکلی داوطلبان در صورت قبولی، در نیمسال دوم تحصیلی سال جاری به کلاسهای درس خواهند رفت.

کد مطلب 1789311

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