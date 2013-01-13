ادامه ناآرامی ها در بلفاست/ 29 افسر پلیس زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، در جریان اعتراضات سلطنت طلبان حامی انگلیس در شهر بلفاست، 29 افسر پلیس زخمی شدند.

بر اساس این گزارش افسران پلیس از باتوم و ماشین های آب پاش برای متفرق کردن معترضین در چهلمین روز تظاهرات خیابانی استفاده کردند.

ماجرای اعتراض سلطنت طلب ها در ایرلند شمالی از آذرماه سال جاری و در پی مصوبه شورای شهر بلفاست برای برافراشته شدن پرچم اتحادیه اروپا در ساختمان شهرداری و حذف پرچم انگلیس از آن آغاز شد که از این تاریخ تظاهرات خشونت آمیزی در ایرلند شمالی با هدف بازگشت دائم پرچم انگلیس به ساختمان شورای شهر بلفاست برگزار می شود.