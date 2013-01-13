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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۹:۲۸

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان منصوب شد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان منصوب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان طی حکمی از سوی استاندار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی استاندار هرمزگان یونس قائدی به عنوان مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان منصوب شد پیش از این اسماعیل تذرو این مسئولیت را بر عهده داشت.

در این حکم آمده است: امید است در پرتو الهی و تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نصب العین قرار دادن منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله عالی) و با استفاده از توانمندی ها وظرفیت های استان در راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 1789316

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