اینتر از سد پسکارا گذشت/ پیروزی بولونیا مقابل کیه وو با درخشش جیلاردینو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حضور بیش از 42 هزار تماشاگر ورزشگاه "جوزپه مه آتزا" موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود پسکارا را از پیش رو بردارد. در این دیدار "رودریگو پالاسیو" در دقیقه 30 و "فردی گوارین" در دقیقه 54 برای اینتر گلزنی کردند.
در دیگر دیدار شنبه شب بولونیا با 4 گل میهمان خود کیه وو را در هم کوبید. "آلبرتو جیلاردینو" مهاجم اسبق میلان ستاره بولونیا در این بازی بود و در دقایق 44 و 59 دو گل تیمش را به ثمر رساند. "پاناگیوتیس کونه" و "مانولو گابیادینی" دو گل دیگر بولونیا را در این بازی به ثمر رساندند.
رقابتهای این هفته سری آ امشب با برگزاری 8 دیدار به پایان می رسد که برنامه آن به شرح زیر است:
* تورینو – سیه نا
* کالیاری – جنوا
* کاتانیا – رم
* لاتزیو – آتالانتا
* ناپولی – پالرمو
* پارما – یوونتوس
* اودینزه – فیورنتینا
* سمپدوریا – میلان
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 44 امتیاز
2- لاتزیو 39 امتیاز
3- اینتر 38 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- ناپولی 37 امتیاز
-----------------------------------
18- کالیاری 16 امتیاز
19- پالرمو 15 امتیاز
20- سیه نا 11 امتیاز
نظر شما