اینتر از سد پسکارا گذشت/ پیروزی بولونیا مقابل کیه وو با درخشش جیلاردینو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در حضور بیش از 42 هزار تماشاگر ورزشگاه "جوزپه مه آتزا" موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود پسکارا را از پیش رو بردارد. در این دیدار "رودریگو پالاسیو" در دقیقه 30 و "فردی گوارین" در دقیقه 54 برای اینتر گلزنی کردند.

در دیگر دیدار شنبه شب بولونیا با 4 گل میهمان خود کیه وو را در هم کوبید. "آلبرتو جیلاردینو" مهاجم اسبق میلان ستاره بولونیا در این بازی بود و در دقایق 44 و 59 دو گل تیمش را به ثمر رساند. "پاناگیوتیس کونه" و "مانولو گابیادینی" دو گل دیگر بولونیا را در این بازی به ثمر رساندند.

رقابتهای این هفته سری آ امشب با برگزاری 8 دیدار به پایان می رسد که برنامه آن به شرح زیر است:

* تورینو – سیه نا

* کالیاری – جنوا

* کاتانیا – رم

* لاتزیو – آتالانتا

* ناپولی – پالرمو

* پارما – یوونتوس

* اودینزه – فیورنتینا

* سمپدوریا – میلان

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 44 امتیاز

2- لاتزیو 39 امتیاز

3- اینتر 38 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- ناپولی 37 امتیاز

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18- کالیاری 16 امتیاز

19- پالرمو 15 امتیاز

20- سیه نا 11 امتیاز