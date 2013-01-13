فیلم مستند "از فلوریدا تا فتح المبین" در مساجد یاسوج اکران می شود

اکبر آیین به خبرنگار مهر گفت: در این راستا روز گذشته این فیلم در مسجد امام حسین(ع) یاسوج به نمایش در آمد.

وی افزود: این فیلم مستند به زندگی شهید هدایت الله طیب از شهدای شاخص دانشجوی این استان می پردازد.

آیین بیان کرد: این شهید دانشجو در زمان انقلاب در شهر فلوریدای آمریکا مشغول به تحصیل بوده و با آغاز جنگ تحمیلی با رها کردن درس عازم جبهه های جنگ شده و به فیض شهادت نائل می شود.

وی اظهار داشت: این فیلم مستند را که از تولیدات واحدهنرهای تصویری حوزه هنری استان است، وحید یگانه و سید محمد موسوی در مدت زمان 27 دقیقه کارگردانی کرده اند.

آیین یادآور شد: معرفی این شهید شاخص و تبیین شخصیت والای او که از موسسین انجمن اسلامی دانشگاههای آمریکا نیز بوده، از مهمترین اهداف تولید این فیلم بوده است.

وی عنوان کرد: این فیلم در راستای ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین الگو سازی برای نسل جوان و معرفی هرچه بیشتر این شهید دانشجو به جامعه به نمایش در آمد.