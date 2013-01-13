کنفرانس استاندارد سازی در صنعت گردشگری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره این کنفرانس به معرفی فضای استاندارد سازی و حرکت به سوی آگاه سازی فعالان این حوزه در زمینه استانداردسازی صنعت گردشگری می پردازد.

هدف نهایی این کنفرانس نشان دادن اهمیت استاندارد و بیمه در صنعت گردشگری است که در نهایت به کاهش هزینه ها و توسعه این صنعت در ایران می انجامد.

از دیگر اهداف این کنفرانس می توان دستیابی به نگاه و اندیشه مشترک برای تعالی کیفیت صنعت گردشگری ، هم پیوندی اندیشه و عمل میان متخصصین گردشگری و استاندارد ، ارتقاء فرهنگ مدیریت کیفیت خدمات گردشگری در سطح ملی ، آشنایی هر چه بیشتر با مبانی و اصول کارشناسی جهت تدوین آیین نامه ها ، ضوابط و دستورالعمل ها و شیوه نامه های استاندارد سازی خدمات گردشگری و هم اندیشی کلیه دست اندرکاران و متخصصین گردشگری و استاندارد اشاره کرد.

اولین کنفرانس بین المللی استاندارد سازی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته با همکاری شرکت های خصوصی، 10 کشور خارجی، فعالان حوزه گردشگری و با حمایت سازمان ملی استاندارد ، سازمان هواپیمایی کشوری ، شهرداری تهران ، اتاق بازرگانی ایران ، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و اتاق تعاون، از تاریخ 24 تا 26 بهمن ماه سال جاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.