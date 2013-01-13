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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

مصدقی:

40 میلیارد ریال از وجه مسکن مهر کردکوی عودت داده می شود

40 میلیارد ریال از وجه مسکن مهر کردکوی عودت داده می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان گفت: 40 میلیارد ریال وجه مسکن مهر کردکوی عودت داده می شود.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای بررسی مشکلات مسکن مهر کردکوی در تهران جلسه ای تشکیل شد و با پیگیری استاندار و دستور وزیر مقرر شد 40 میلیارد ریال از پول متقاضیان عودت داده شود.

وی اظهار داشت: از این مبلغ 15 میلیارد ریال وجه افرادی است که از ساخت مسکن مهر انصراف داده اند.

وی عنوان کرد: مقرر شد هیئت مدیره سازمان ملی مسکن این پول را در اختیار استان قرار دهد تا پایان بهمن ماه این پول را به متقاضیان ارائه دهیم.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان به مشکل گاز مسکن مهر آزادشهر اشاره و اضافه کرد: تاکنون 70 خانوار در هشت بلوک 16 واحدی اسکان یافتند.

مصدقی بیان داشت: در جلسه ای که با انجمن صنفی پیمانکاران گاز آزادشهر برگزاری کردیم برای رفع مشکل گاز این واحدها تصمیماتی اتخاذ شد.

وی یادآور شد: تاکنون گاز 110 واحد از مجموع 128 واحد وصل شد و مشکلی از نظر گاز این واحدها نداریم.

کد مطلب 1789326

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