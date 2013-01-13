نتانیاهو 3 میلیارد دلار به بهانه جنگ با ایران هدر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی این رژیم، را به هدر دادن 3 میلیارد دلار برای جنگ با ایران متهم کرده است.
به نوشته گاردین انتقادات از نتانیاهو در چند ماهه اخیر بالا گرفته است و اولمرت، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز به انتقاد از نخست وزیر این رژیم پرداخته است. یووال دیسکین، رئیس سابق شین بت، با "احمقانه" خواندن ماجرایجوییهای نتانیاهو در مورد ایران، گفته بود در حالی که این ماجراجوییهای تا کنون نتیجهای نداده است در آینده نیز نتیجهای نخواهد داشت.
در حالی که نتانیاهو از سوی مخالفان، به خاطر ماجراجوییهایش در قبال ایران مورد انتقاد است، اعلام کرده است در دوره بعدی نخست وزیریاش باز هم ایران را دستورکار اول خود قرار خواهد داد.
اولمرت در این مصاحبه افزوده است در حالی که هزینههای به هدر داده شده توسط نتانیاهو برای طراحی عملیاتهای نظامی علیه ایران با بودجه چند ساله یک کشور برابری میکند، این صرف هزینهها هیچ نتیجهای نداشته است. اولمرت گفته است این عملیاتها تا کنون انجام نشدهاند و انجام هم نخواند شد.
همچنین اولمرت اظهارت دیسکین در مورد نحوه تصمیمگیری درباره مسئله ایران را تایید کرده است. دیسکین گفته بود نتانیاهو و ایهود باراک تحت تاثیر الکل و سیگار در مورد مسئله ایران بحث و تصمیمگیری میکنند.
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