نتانیاهو 3 میلیارد دلار به بهانه جنگ با ایران هدر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی این رژیم، را به هدر دادن 3 میلیارد دلار برای جنگ با ایران متهم کرده است.

به نوشته گاردین انتقادات از نتانیاهو در چند ماهه اخیر بالا گرفته است و اولمرت، رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز به انتقاد از نخست وزیر این رژیم پرداخته است. یووال دیسکین، رئیس سابق شین بت، با "احمقانه" خواندن ماجرای­جویی­های نتانیاهو در مورد ایران، گفته بود در حالی که این ماجراجویی­های تا کنون نتیجه­ای نداده است در آینده نیز نتیجه­ای نخواهد داشت.

در حالی که نتانیاهو از سوی مخالفان، به خاطر ماجراجویی­هایش در قبال ایران مورد انتقاد است، اعلام کرده است در دوره بعدی نخست وزیری­اش باز هم ایران را دستورکار اول خود قرار خواهد داد.

اولمرت در این مصاحبه افزوده است در حالی که هزینه­های به هدر داده شده توسط نتانیاهو برای طراحی عملیات­های نظامی علیه ایران با بودجه چند ساله یک کشور برابری می­کند، این صرف هزینه­ها هیچ نتیجه­ای نداشته است. اولمرت گفته است این عملیات­ها تا کنون انجام نشده­اند و انجام هم نخواند شد.

همچنین اولمرت اظهارت دیسکین در مورد نحوه تصمیم­گیری درباره مسئله ایران را تایید کرده است. دیسکین گفته بود نتانیاهو و ایهود باراک تحت تاثیر الکل و سیگار در مورد مسئله ایران بحث و تصمیم­گیری می­کنند.