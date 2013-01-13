به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، برای برگزاری این مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی سرکل کبدی 22 بازیکن به اردو دعوت شده‌اند. دعوت شدگان به اردوی تیم ملی سرکل کبدی از امروز یکشنبه در تبریز آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

امیر دهقان، حمید زیرک، بهنام خبازی، عسگر آزمی، فرزاد رجبی، احد متینی، محمد عطازاده، محسن مهری، مسلم امیری، صابر عبدالملکی، علی صفری، بهنام جاویدی، مصطفی حسین زاده، شایان ندافی، عارف بهرامی، اسماعیل شهبازی، احمد شعبانی، ابوالفضل نظری، صادق شهبازی، امین همتی، سعید غفاری و مهران جمور بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

دعوت شدگان به اردوی تیم ملی سرکل کبدی زیر نظر مجید بهرامی (سرمربی) و مرتضی شهیدی (مربی) تمرینات‌شان را دنبال می‌کنند. حبیب الله رحیمی شیخ هم سرپرست تیم است.

تیم ملی سرکل کبدی پس از کسب عنوان چهارمی رقابت‌های جهانی در هندوستان را برای شرکت در رقابت‌های آسیایی 2013 آماده می‌شود. این مسابقات بهمن‌ماه سال جاری در امارات برگزار خواهد شد.