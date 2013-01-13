دو گل به خودی در یک بازی هدیه به چلسی/ ردنپ تیم پیشین خود را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان شنبه شب با برگزاری هشت دیدار آغاز شد که در یکی از دیدارها چلسی در حضور بیش از 27 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی، استوک سیتی را با نتیجه 4 بر صفر شکست داد. نکته جالب در این بازی دو گل به خودی "جان والترز" مدافع استوک به ترتیب در دقایق 45 و 62 بود. "ادن ازر" و "فرانک لمپارد" از روی نقطه پنالتی دو گل دیگر چلسی را به ثمر رساندند.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم شنبه هری ردنپ برای نخستین بار بعد از اخراج از تاتنهام مقابل تیم پیشین خود قرار گرفت. ردنپ این‌بار با کوئینزپارک رنجرز به مصاف تاتنهام رفت که در نهایت بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

فولهام هم در خانه برابر ویگان به تساوی یک بر یک رضایت داد. اشکان دژاگه در دقیقه 87 این مسابقه به جای الکساندر کاکانیکلیچ وارد زمین مسابقه شد. کاراگونیس (22) برای فولهام و فرانکو دی‌سانتو (71) برای ویگان در این بازی گل زدند.

نتایج کامل رقابتهای روز نخست از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان به شرح زیر است:

* کوئینزپارک رنجرز صفر - تاتنهام صفر

* آستون ویلا صفر - ساوتهمپتون یک

* اورتون صفر - سوانزی سیتی صفر

* فولهام یک - ویگان یک

* نورویچ صفر - نیوکاسل صفر

* ردینگ 3 - وست برومویچ 2

* استوک سیتی صفر - چلسی 4

* ساندرلند 3 - وستهام صفر

رقابتهای این هفته لیگ برتر امروز با برگزاری دو دیدار حساس پیگیری می‌شود که برنامه آن دیدارها به شرح زیر است:

* منچستریونایتد - لیورپول

* آرسنال - منچسترسیتی

جدول رده‌بندی:

1- منچستریونایتد 52 امتیاز

2- منچسترسیتی 45 امتیاز

3- چلسی 41 امتیاز

4- تاتنهام 40 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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18- آستون ویلا 19 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- ردینگ 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

20- کوئینزپارک رنجرز 14 امتیاز (یک بازی بیشتر)