به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شب گذشته در چارچوب هفته نوزدهم رقابت های لالیگا در زمین اوساسونا به نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا نکرد. مسعود شجاعی، هافبک ایرانی اوساسونا که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی این تیم نیست در این بازی هم در فهرست "خوزه مندلیبار" قرار نداشت.

در سایر بازی های دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* وایادولید 3 - مایورکا یک

* اسپانیول یک - سلتاویگو صفر

* والنسیا 2 - سویا صفر

هفته نوزدهم این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* رئال بتیس - لوانته

* رئال سوسیه داد - دپورتیوو لاکرونا

* آتلتیکو مادرید - زارگوزا

* مالاگا - بارسلونا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 52 امتیاز

2- آتلتیکومادرید 41 امتیاز

3- رئال مادرید 37 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- مالاگا 31 امتیاز

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18- گرانادا 16 امتیاز

19- اوساسونا 15 امتیاز(یک بازی بیشتر)

20- دپورتیوو لاکرونا 15 امتیاز