آمریکا فاسدترین کشور جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز هند، جکی چان که در واکنش به رسانه های آمریکا و اتهامات آنها به چین درباره وجود فساد در این کشور صحبت می کرد، افزود: آمریکا خود فاسد ترین کشور در جهان است.

وی که با تلویزیون فونیکس چین صحبت می کرد، افزود: چین برای مدتها عرصه تاخت و تازه قدرتهای بزرگ جهانی بوده و تنها طی چند سال اخیر شروع به پیشرفت کرده است. در حالی که چین هم مانند دیگر کشورها از جمله آمریکا با مسئله فساد دست و پنجه نرم می کند این آمریکاست که عنوان فاسد ترین کشور دنیا را در دست دارد نه چین.

وی افزود: این شکست بزرگ (فساد اقتصادی) از کجا می آید؟ این مسئله از جایی غیر از چین آمده است و آن آمریکاست.

این هنر پیشه معروف در واکنش به گزارش رسانه های آمریکایی که در آنها دارایی های انباشته شده از سوی رهبران چین از جمله ون جیا بائو، نخست وزیر این کشور گفت: ما می توانیم در باره این مسئله زمانی که درها بسته است و بین خودمان صحبت کنیم. به خارجی ها باید بگوییم که کشور ما بهترین است.