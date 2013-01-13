کتابخانه دیجیتال بقاع متبرکه فیروزکوه در دهه فجر افتتاح می شود

حجت الاسلام سید محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از خبرنگاران به عنوان جهادگران عرصه خبر و اطلاع رسانی یاد کرد و گفت: خبرنگاران با قلم و جدیت خود همواره در راستای تنویر افکار عمومی گام های بلندی را در راستای نیل به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته اند که وقف نیز یکی از این موارد است.

قبل از اسلام مشابه سنت حسنه وقف وجود داشته است

وی ادامه داد: قبل از اسلام نیز مواردی شبیه وقف در ادیان دیگر الهی داشتیم و در حال حاضر نیز شاهد این سنت حسنه هستیم؛ در واقع عمده مؤسسات بزرگ خیریه در دنیا شبیه نهاد وقف در شریعت اسلام هستند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فیروزکوه بیان داشت: وقف سنتی نبوی است که در طول 1400 سال توسعه عظیمی پیدا کرده و در طول قرون گذشته حفظ دین توسط علمای بزرگی که عمدتا خودشان واقف و یا اینکه از محل موقوفات توانستند به نشر دین مبین اسلام کمک کنند، صورت گرفته است.

وی افزود: حوزه کاری اداره اوقاف و امور خیریه به دو حوزه بقاع متبرکه و موقوفات تقسیم می شود و براساس بقاع متبرکه سنت چندین ساله حفظ امامزادگان عظیم الشأن در قالب هیئت امنا یا متولیان امامزادگان صورت می پذیرد.

حجت الاسلام سیدی از اقدامات این اداره در بحث فرهنگی به برگزاری مراسم در شهادتها و ولادتهای ائمه اطهار، برگزاری جشن ها در ایام الله و برنامه های دیگری در حول محور امامزادگان برای تحقق بیان رهبر معظم انقلاب در شهرستان فیروزکوه با محوریت آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) اشاره کرد و دیگر برنامه های اجرا شده در این آستان مقدس را برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس، نمایشگاه ستارگان عاشورایی و برگزاری نمایشگاه در ماه رمضان عنوان کرد.

حفظ قرآن کریم یکی ازتوصیه های مقام معظم رهبری به نوجوانان است

وی اضافه کرد: این اداره در تابستان به برگزاری طرح نشاط معنوی برای نوجوانان اقدام می کند؛ در این شهرستان مربی حفظ قرآن بسیار کم بود و با برگزاری کلاس های منسجم طرح تربیت حافظ قرآن، جلسات بسیار خوبی برای اساتید علوم قرآنی در فیروزکوه برگزار شد که بحمدالله این طرح با موفقیت به اتمام رسید و این مربیان در سطح شهر مشغول آموزش حفظ قرآن هستند و این برنامه مزید برعلت شد تا در مسابقات قرآنی که در سطح استان برگزارشد، فیروزکوه مقام کسب کند.

حجت الاسلام سیدی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری در مورد "حفظ قرآن" اظهار داشت: حفظ قرآن کریم یکی ازتوصیه های مقام معظم رهبری به نوجوانان است که به همین دلیل در جوار امامزادگان به چنین اقدامی پرداخته شده است؛ حضرت امام(ره) نیز یک تدبیر داشتند که مردم باید در جوار امامزاده ها آرامش داشته باشند و این برای ما یک خط مشی را تعیین می کند.

تعمیرات اساسی و بهسازی بقاع متبرکه فیروزکوه

وی افزود: بقاع امامزاده های سبحان، برهان و کنعان فیروزکوه که مورد کم لطفی قرار گرفته بودند، تعمیرات اساسی شدند و در شهر ارجمند نیز برنامه هایی برای امامزاده چهل تن وجود دارد که آغاز خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فیروزکوه ادامه داد: بحث امور عمرانی امامزادگان روستاهای دیگر نیز در برنامه کاری دارد که انشاء الله به لطف و بزرگواری خداوند و همین امامزادگان، به زودی انجام خواهد شد.

وی برگزاری نمایشگاههای مختلف، اجرای طرح نشاط معنوی، برگزاری کنگره امامزادگان در هفته کرامت و طرح تربیت مربی حفظ قرآن را از جمله برنامه های فرهنگی اوقاف در فیروزکوه برشمرد و ادامه داد: در 9ماه اول امسال بیش از 360 میلیون ریال از محل درآمدهای آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) فیروزکوه در امور فرهنگی هزینه شده است.

حجت الاسلام سیدی گفت: از محل اعتبارات استانی و اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستان، برنامه های عمرانی مناسبی در بقاع متبرکه شهرستان اجرایی شد که تعمیرات، بازسازی و توسعه بقاع امامزادگان عبدالله روستای "شادمهن"، یحیی و عبدالله روستای "مزداران"، معصوم روستای "لزور" نیز در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

رسالت اداره اوقاف اجرای نیت واقفان است

وی حوزه مهم دیگر اداره اوقاف و امور خیریه را وقف دانست و اشاره کرد: در حوزه امور اوقافی، رسالت ما اجرای نیت واقفان است واحیای نیت آنها یکی از مهمترین وظایف ماست؛ واقفی که اموال خود را وقف کرده ما را به عنوان امانتدار انتخاب کرده و ما وظیفه داریم در اجرای نیات این عزیزان گام برداریم؛ بهره برداری صحیح و درست از موقوفه و کسب درآمد مطلوب از آنها ایجاد کنیم تا نیت واقف اجرا شود.

حجت الاسلام سیدی گفت: شعار به روزرسانی نرخ اجارات را سرلوحه برنامه های خود قرار دادیم تا در حق موقوفه ها جفا نشود و اکنون این حرکت را به صورت جدی آغاز کرده ایم؛ همه اطلاعات مربوط به وقف نیز در بانک جامع موجود است که جمع آوری این اطلاعات کاری سخت بوده که به لطف خداوند حاصل شده است.

هیئت امنای بقاع متبرکه فیروزکوه تأیید صلاحیت شدند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه تصریح کرد: به منظور اجرای هر چه مناسب تر برنامه های فرهنگی و عمرانی بقاع متبرکه امامزادگان، بیش از 200 عضو هیئت امنای این اماکن مذهبی شهرستان در سال 91 تأیید صلاحیت شدند که حکم تأیید صلاحیت این افراد به زودی از سوی سازمان اوقاف استان تهران صادر خواهد شد.