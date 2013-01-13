مهمترین شاهد پرونده فساد برلوسکنی فردا در دادگاه حاضر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیشتر قرار بود که المحروق در ماه سپتامبر در دادگاه حاضر شود اما به دلیل سفر وی به مکزیک، جلسه دادگاه به تعویق افتاد و این شاهد مغربی فردا در دادگاه شهر میلان حاضر می شود.

کریمه المحروق، مهمترین شاهد پرونده فساد اخلاقی "سلیویو برلوسکنی" محسوب می شود و این در حالی است که برلوسکنی برای رسیدن به پنجمین دوره نخست وزیری خود تلاش می کند.

نخست وزیر سابق ایتالیا متهم است که پیش از رسیدن المحروق به سن قانونی، اقدام به برقراری رابطه نامشروع با وی کرده و در ازای این کار به این دختر مغربی پول های گزاف و هدایای گرانبهایی پرداخت کرده است.

برلوسکنی پیشتر این اتهام را رد کرده و عنوان داشته بود که دلیل کمک مالی به المحروق آن بود که وی خود را نوه "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق مصر، معرفی کرده بود.

در صورت به اثبات رسیدن اتهام برلوسکنی وی به 15 سال محکوم می شود اما تا زماینکه دو پرونده دیگر وی در دادگاه به نتیجه نرسد زندانی نمی شود .‬

‫بر اساس این گزارش رسیدگی به دو پرونده دیگر برلوسکنی پروسه زمانی زیادی به طول خواهد انجامید.