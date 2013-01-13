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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۲

حجت الاسلام خادمی:

واقفین و فعالان حوزه وقف اسفراین تجلیل می شوند

واقفین و فعالان حوزه وقف اسفراین تجلیل می شوند

اسفراین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسفراین گفت: واقفین، متولیان و هیئت امنای مساجد، امامزادگان و بقاع متبرکه، مبلغین و ائمه جماعات در همایش اصحاب وقف اسفراین تجلیل می شوند.

حجت الاسلام عباسعلی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همایش اصحاب وقف پیرامون وقف و اثرات آن، 24 دی ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مهدیه صاحب الزمان(عج) اسفراین با سخنرانی امام جمعه اسفراین، حجت الاسلام غدیر محمدیان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین فعالیت های اوقاف و امور خیریه، مدیریت موقوفات و رقبات و مدیریت فرهنگی امامزادگان، بقاع متبرکه و مساجد است، گفت: این همایش با هدف  تشریح عملکرد اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در سال 91 برگزار می شود.

حجت الاسلام خادمی تصریح کرد: علاوه بر این در این همایش از واقفین، متولیان، هیئت امنای مساجد، امامزادگان و بقاع متبرکه، مبلغین و ائمه جماعات نیز تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این همایش کسبه، بازاریان و دیگر اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت، اضافه کرد: هدف از دعوت اقشار مختلف جامعه برای شرکت در این همایش، ترویج فرهنگ وقف و تشویق و ترغیب مردم به این سنت حسنه است.

حجت الاسلام خادمی در ادامه همچنین به برگزاری مسابقات قرآن، تواشیح و ابتهال در دو بخش خواهران و برادران اشاره کرد و افزود: مهم ترین فعالیت فرهنگی در حوزه امامزادگان و بقاع متبرکه، اجرای طرح آرامش بهاری در عید نوروز در سطح شهرستان است که نوروز 92 نیز این طرح اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1789339

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