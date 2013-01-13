حزب یا گروهی که آرامش کشور را مختل کند ضد ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) صبح شنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، محسن منصوری فرماندار شهرستان، حجج الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک، سیدمحسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، سید احمد حسینی رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین، سید مهدی محمودی مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) ورامین و باقری امام جماعت مسجد چهارده معصوم(علیهم السلام) و جمع کثیری از مردم منطقه در مسجد چهارده معصوم(علیهم السلام) برگزار شد.

مردم ورامین طلایه داران حرکت امت هستند

در این مراسم که سیدمرتضی میرحیدری اولین فرماندار پس از انقلاب شهرستان ورامین و حسینعلی شیبانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا نیز حضور داشتند، معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی به بیان عظمت و قدرت قرآن کریم پرداخت و افزود: پیامبر اکرم(ص) با اتکا به قدرت قرآن در برابر امپراطوری های ایران و روم ایستاد.

حجت‌الاسلام حسن ملک محمدی تصریح کرد: در عصر حاضر نیز امام بزرگوار ما تمام تکیه اش به قرآن بود و توانست مستکبران غرب و شرق را به زانو در آورد؛ شاید کمتر کسی می توانست تصور کند یک روحانی با دست خالی و تنها بر اساس معارف دینی در برابر زورگویان جهان و نیز رژیم طاغوت بایستد و ندای حق طلبی سر دهد.

عضو هیئت امنای بنیاد بین المللی غدیر اظهار داشت: وقتی تکیه انسان بر حق و حقیقت و بر قرآن باشد خداوند مردم را نیز همراه می کند و آفرین بر شما مردم دلیر ورامین که طلایه داران حرکت امت هستید و در 15 خرداد 42 از ولایت فقیه دفاع کرده و لرزه بر اندام طاغوتیان انداختید، اینها همه قدرت و عظمت قرآن است.

وی عنوان کرد: امام عزیز ما در سال 41 فرمودند "نگران نباشید انقلاب اسلامی پیروز خواهد شد و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملل دیگر مسلمان نیز بیدار شده و این بیداری جهان را فرا می گیرد و زمینه ساز ظهور امام زمان(عج) می گردد".

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نهضت ضد سرمایه داری "وال استریت" برگرفته از انقلاب و انقلاب برگرفته از حرکت شجاعانه مردم ورامین در سال 42 است، گفت: زمانی که یک حرکت برای خدا باشد خداوند به آن برکت خواهد داد و حرکت خدایی مردم ورامین در 15 خرداد 42 برکت گرفت و امروز جهان را برداشته است، این نهضت ضد سرمایه داری جهانی از برکت همین حرکت قرآنی مردم ایران است.

وی ادامه داد: از قرآن و خداوند غافل نشویم، بعد از محرم و صفر این مجالس عزاداری را تعطیل نکنیم، همین عزاداری ها و یاد سید الشهدا(ع) و ائمه اطهار علیهم السلام است که زمینه عمل به قرآن و طراوت دل را فراهم می آورد.

کشور در آستانه انتخابات نیاز به آرامش دارد

حجت الاسلام ملک محمدی سپس با اشاره به فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم گفت: در آستانه انتخابات کشور نیاز به آرامش دارد، مقام عظمای ولایت هم به این مهم تاکید دارند، دیگر حجت بر همه تمام است؛ هر حزب یا گروهی آرامش کشور را در آستانه انتخابات مختل کند ضد ولایت فقیه است.

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: اگر از خط ولایت منحرف شویم در هر برهه ای از زمان که باشد موجب مفسده می گردد، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) نیز به دلیل انحراف سقیفه در صدر اسلام بود.

وی تصریح کرد: امروز چشم دنیا به ملت ایران است که ببینند در این آزمون چگونه عمل خواهند کرد، بدانید در این آزمون هم ملت سربلند خواهند شد.

گفتنی است، در پایان مراسم، نماز جماعت به امامت آیت الله محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اقامه شد.