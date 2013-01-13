حضور 60 هزار فرد مسلح در سوریه/ اظهارات عبدالله دوم درباره سلاح شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله دوم در گفتگو با مجله فرانسوی "لونوول آبزرواتور" درباره خطرات استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه توسط هر یک طرف های مورد مناقشه در این کشور هشدار داد.

وی با بیان این مطلب افزود: استفاده هر کدام از طرف های مورد مناقشه سوری از سلاح های شیمیایی قواعد بازی را تغییر خواهد داد.

عبدالله دوم گفت : مسئولیت ما این است که آماده هر رویداد غیر قابل منتظره ای باشیم، نه فقط برای اینکه اردن دارای مرزهای طولانی با سوریه است، بلکه این حق ملت اردن است که برای تضمین امنیت شهروندان خود آمادگی داشته باشد و این همچنین مسئولیت جامعه جهانی است.

وی همچنین اظهار داشت از بعد نظامی هنوز فروپاشی نظام حاکم در سوریه را ترجیح نمی دهد.

فعالیت 60 هزار تروریست مسلح در سوریه

از سوی دیگر منابع نزدیک به گروه های مخالف در سوریه در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اعلام کردند که بیشترین تعداد گروه های مسلح در شمال سوریه حضور دارند.

بنا بر اعلام این منابع، شهر حلب یکی از مقرهای گروه های مسلح سلفی است به طوری که گردان های الفاروق و یگان التوحید که توانستند بر بخش های زیادی از شهر حلب سیطره پیدا کنند در این شهر مستقر هستند و اخیرا به جبهه آزادیبخش سوریه که جبهه اسلامی میانه رو! محسوب می شود و شامل 60 هزار فرد مسلح است، پیوسته اند.

افراد مسلح مستقر در ادلب و حلب تحت عناوین مختلف همچون گروه "الطلیعه الاسلامیه" در ادلب و گردانهای "انصار الشام" در مرزهای ترکیه حضور دارند.