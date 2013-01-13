قصه گوهای برتر خراسان شمالی به جشنواره منطقه ای اعزام شدند

علی ارکانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سه نفر از قصه گوهای برتر خراسان شمالی به منظور شرکت در شانزدهمین جشنواره منطقه ای قصه گویی عازم بوشهر شدند.

وی اظهار داشت: سمیه بهرامی و هما غلامزاده در بخش مربیان کانون و فاطمه یوسفی از شیروان نیز در بخش قصه گوهای آزاد نمایندگان خراسان شمالی در این جشنواره هستند که از 25 دی ماه در بوشهر با دیگر قصه گوهای برتر منطقه سه کشور رقابت می کنند.

ارکانی فرد با بیان اینکه پیش از این قرار بود پنج قصه گوی برتر استان به این جشنواره اعزام شوند، تصریح کرد: گلثومه چویی زاده و شهین سبحانی دو تن از قصه گوهای آزاد خراسان شمالی که برای حضور در این جشنواره انتخاب شده بودند، به علت همزمانی این جشنواره و فصل امتحانات دانشگاه ها و مراکز آموزشی نتوانستند به این جشنواره اعزام شوند.

وی عنوان کرد: شانزدهمین دوره جشنواره منطقه ای قصه گویی 25 الی 27 دی ماه به مدت سه روز با حضور هشت استان منطقه سه کشور شامل استان های کرمان، سمنان، همدان، بوشهر، گلستان، اصفهان، خراسان شمالی و اردبیل به میزبانی بوشهر برگزار می شود.

ارکانی فرد یادآور شد: پیش از این مرحله شهرستانی و استانی شانزدهمین جشنواره قصه گویی در خراسان شمالی برگزار شده بود و این پنج قصه گوی برتر در دو بخش مربیان کانون و قصه گویان آزاد انتخاب شده بودند.

به گفته وی برگزیدگان مرحله منطقه ای شانزدهمین جشنواره منطقه ای قصه گویی به مرحله کشوری این دوره که از 28 بهمن ماه تا اول اسفند امسال در تبریز برگزار می شود، راه می یابند.

این مسئول گفت: سال گذشته پنج قصه گوی برتر خراسان شمالی در جشنواره منطقه ای شرکت کرده بودند که از بین آنها سمیه بهرامی موفق به راهیابی به مرحله کشوری این جشنواره شد.

