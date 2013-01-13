نگاه مردم هرمز به رای نمایندگان مجلس برای الحاق به منطقه آزاد قشم است

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بحث الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مدیران اجرایی قول داده اند که در صورت تصویب نمایندگان به سرعت بر رونق این جزیره شتاب بخشند.

موسوی گزارشی از حضور خود در جلسه کارگروه پژوهشهای مجلس در خصوص الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم را ارائه کرد و افزود: نظر اصلی کارشناسان در این جلسه بر الحاق این جزیره و بهره برداری از امتیازات منطقه آزاد بود، هر چند مباحثی در مخالفت با آن نیز ایراد شد که اصلا مربوط به معایب طرح نبود.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نظر اکثریت کارشناسان کارگروه پژوهش بر محق بودن مردم جزیره در بهره برداری از امتیازات منطقه آزاد در همه زمینه ها بود تا مردم این سامان نیز از مشکل بیکاری و عدم اشتغال خارج شوند.

امام جمعه هرمز در مورد جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه این کمیسیون لایحه‌ای مبنی بر الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب کمیسیون رسید.

وی با بیان اینکه جزیره هرمز با وسعت 42 کیلومتر و جمعیت هفت هزار نفری در دهانه تنگه هرمز قرار دارد، ادامه داد: در لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم، کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون فرعی رای به تصویب لایحه داده است که امیداریم این طرح هر چه زود تر به صحن علنی مجلس برود تا با رای بالای نمایندگان مجلس موجبات رونق سرمایه گذاری و رفع بیکاری را در هرمز فراهم شود.

موسوی گفت: لازم است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز این امید مردم را زودتر به نتیجه برسانند زیرا تنها جزیره ای که خارج از قوانین جزیره ای مانند یک خشکی با آن معامله می شود و ماحصل این نوع نگاه عدم رونق اقتصادی و بیکاری است و در حال حاضر نگاه مردم جزیره هرمز به گام بلند مجلس در خصوص معیشت شان است تا تنها جزیره ای که از میان جزایر از هیچگونه امکانات و امتیازات جزیره ای برخوردار نیست را به شکوفایی و آبادانی برسانند.