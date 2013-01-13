31 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای مجتمع آبرسانی "شیوه ده" بانه هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان رحیمی اظهار داشت: این مجتمع یکی از پروژه های سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب به کردستان است که با بهره برداری از آن 25 روستا با هزار و 200 خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

وی میزان اعتبار مصوب این پروژه را 25 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: مجتمع آبرسانی اوباتو نیز از پروژه های سفر رهبری بود که یکی از بزرگترین مجتمع های آبرسانی کردستان است و برای اجرای این پروژه نیز از محل اعتبارات سفر رهبری بالغ بر 75 میلیارد ریال اعتبار به تصویب رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان تعداد روستاهای بهره مند از آب سالم و بهداشتی را در فاز دوم این طرح 62 روستا عنوان کرد و ادامه داد: با بهره برداری از این طرح سه هزار و 500 خانوار از آب سالم برخوردار می شوند.

رحیمی یادآور شد: مجتمع آبرسانی میشیاو شهرستان دیواندره که 11 روستا را تحت پوشش خود قرار می دهد نیز در دست اجرا است که برای اجرای این مجتمع نیز بالغ بر 9 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبری مصوب شده است.

بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان از روستای بنیدر سنندج

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در حاشیه بازدید از روستای بنیدر از توابع سنندج یکی از وظایف خطیر نمایندگان را پاسخگویی در قبال مردم و رفع مشکلات حوزه انتخابیه به ویژه بخش کلاترزان عنوان کرد و خواستار پیگیری و رفع مشکلات روستا از طریق مسئولین ذیربط شد.

سالار مرادی افزود: در چند سال اخیر که عملیات ساخت سد آزاد از توابع بخش کلاترزان شهرستان سنندج آغاز شد، تعدادی از روستاهای این منطقه به منظور جابه جایی به عوامل ساخت سد واگذار شد و برای اولین بار در طرحی عمرانی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی از جمله مهاجرت روستاییان در نظر گرفته شد و حفظ بافت جمعیت روستایی منطقه در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: برای روستاهایی که در این طرح زیر آب رفتند یا در مسیر سازه ها قرار داشتند، روستای جایگزین با زیرساخت های شهری مانند شبکه های جمع آوری فاضلاب، شبکه آبرسانی، مراکز بهداشتی، مدرسه و مسجد ساخته شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان نیز در این بازدید برای رفع مشکلات پیش روی روستاییان این مناطق با هماهنگی و همکاری عوامل سد قول مساعد داد.

گفتنی است هم اکنون قریب به 85 خانوار در روستای بنیدر از توابع بخش کلاترزان ساکن هستند.