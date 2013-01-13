  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی در دانشگاه سوره

پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی در دانشگاه سوره

دانشگاه سوره برای نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 در مقطع کارشناسی برخی رشته ها، بدون کنکور دانشجو پذیرش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دانشگاه سوره، براساس مجوز مصوب سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم در رشته های مهندسی معماری، معماری داخلی، مدیریت فرهنگی، مدیریت فرهنگی هنری، هنر اسلامی، کتابت و نگارگری، روزنامه نگاری، روابط عمومی و سینما در مقطع کارشناسی، بدون کنکور، برای نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دانشجو پذیرش می کند.

تمام مراکز استانی حوزه هنری تا تاریخ 24 دی ماه 91 فرصت دارند با ثبت نام در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  و درخواست های خود را ثبت کنند.
 
این دانشگاه تمام معرفی شدگان حوزه هنری سراسر کشور را براساس تایید آن حوزه، پذیرش می کند.
کد مطلب 1789350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها