پذیرش بدون کنکور دانشجوی کارشناسی در دانشگاه سوره

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دانشگاه سوره، براساس مجوز مصوب سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم در رشته های مهندسی معماری، معماری داخلی، مدیریت فرهنگی، مدیریت فرهنگی هنری، هنر اسلامی، کتابت و نگارگری، روزنامه نگاری، روابط عمومی و سینما در مقطع کارشناسی، بدون کنکور، برای نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 دانشجو پذیرش می کند.

تمام مراکز استانی حوزه هنری تا تاریخ 24 دی ماه 91 فرصت دارند با ثبت نام در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و درخواست های خود را ثبت کنند.

این دانشگاه تمام معرفی شدگان حوزه هنری سراسر کشور را براساس تایید آن حوزه، پذیرش می کند.