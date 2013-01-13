  1. بین الملل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

تحولات امنیتی سوریه/

تلفات سنگین تروریستها در حمص و حومه دمشق/عملیات پاکسازی ادامه دارد

تلفات سنگین تروریستها در حمص و حومه دمشق/عملیات پاکسازی ادامه دارد

منابع سوری از ادامه عملیات ارتش سوریه در برخی مناطق از جمله حمص و حماه و تلفات سنگین گروههای تروریستی مسلح خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای ارتش خسارتها و تلفات سنگینی به گروههای تروریستی مسلح در غوطه دمشق، حمص و حومه آن وارد کردند.

گروههای تروریستی مسلح قادر به سیطره بر اداره دفاع هوایی در الملحیه با وجود حملاتشان از پنج روز پیش تا کنون نیستند.

نیروهای ارتش توانستند خسارتها و تلفات سنگینی به گروههای متجاوز وارد کنند، این نیروها همچنین به تعقیب تروریستها در داریا، الحجرالاسود، التضامن، القدم و العسالی درحومه دمشق پرداختند و شماری از سرکردگان آنها را به هلاکت رساندند.

این منبع افزود در شهر حلب، واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی با همکاری مردم، تمام گروههای تروریستی مسلح در سمت شمالی الجامع الاموی و خان الوزیر و اطراف قلعه تاریخی تا کاخ دادگستری را متلاشی کردند.

در حمص، واحدهایی از ارتش سوریه طی دو روز گذشته، چندین عملیات ویژه در مناطق مختلف از جمله الخالدیه،
جوره الشیاح و در حومه حمص از جمله تدمر، السلطانیه، جوبر،الحوله، القصیر،الرستن و تلبیسه انجام دادند که به کشته و زخمی شدن صدها تروریست مسلح و انهدام برخی تجهیزات نظامی آنها منجر شد.

نیروهای ارتش سوریه همچنین به عملیات خود در حومه حماه به ویژه در منطقه طیبه الامام ادامه دادند.
کد مطلب 1789352

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