تلفات سنگین تروریستها در حمص و حومه دمشق/عملیات پاکسازی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای ارتش خسارتها و تلفات سنگینی به گروههای تروریستی مسلح در غوطه دمشق، حمص و حومه آن وارد کردند.



گروههای تروریستی مسلح قادر به سیطره بر اداره دفاع هوایی در الملحیه با وجود حملاتشان از پنج روز پیش تا کنون نیستند.



نیروهای ارتش توانستند خسارتها و تلفات سنگینی به گروههای متجاوز وارد کنند، این نیروها همچنین به تعقیب تروریستها در داریا، الحجرالاسود، التضامن، القدم و العسالی درحومه دمشق پرداختند و شماری از سرکردگان آنها را به هلاکت رساندند.



این منبع افزود در شهر حلب، واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی با همکاری مردم، تمام گروههای تروریستی مسلح در سمت شمالی الجامع الاموی و خان الوزیر و اطراف قلعه تاریخی تا کاخ دادگستری را متلاشی کردند.

در حمص، واحدهایی از ارتش سوریه طی دو روز گذشته، چندین عملیات ویژه در مناطق مختلف از جمله الخالدیه،

جوره الشیاح و در حومه حمص از جمله تدمر، السلطانیه، جوبر،الحوله، القصیر،الرستن و تلبیسه انجام دادند که به کشته و زخمی شدن صدها تروریست مسلح و انهدام برخی تجهیزات نظامی آنها منجر شد.



نیروهای ارتش سوریه همچنین به عملیات خود در حومه حماه به ویژه در منطقه طیبه الامام ادامه دادند.