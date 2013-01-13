تلفات سنگین تروریستها در حمص و حومه دمشق/عملیات پاکسازی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای ارتش خسارتها و تلفات سنگینی به گروههای تروریستی مسلح در غوطه دمشق، حمص و حومه آن وارد کردند.
گروههای تروریستی مسلح قادر به سیطره بر اداره دفاع هوایی در الملحیه با وجود حملاتشان از پنج روز پیش تا کنون نیستند.
نیروهای ارتش توانستند خسارتها و تلفات سنگینی به گروههای متجاوز وارد کنند، این نیروها همچنین به تعقیب تروریستها در داریا، الحجرالاسود، التضامن، القدم و العسالی درحومه دمشق پرداختند و شماری از سرکردگان آنها را به هلاکت رساندند.
این منبع افزود در شهر حلب، واحدهایی از ارتش و نیروهای امنیتی با همکاری مردم، تمام گروههای تروریستی مسلح در سمت شمالی الجامع الاموی و خان الوزیر و اطراف قلعه تاریخی تا کاخ دادگستری را متلاشی کردند.
نیروهای ارتش سوریه همچنین به عملیات خود در حومه حماه به ویژه در منطقه طیبه الامام ادامه دادند.
نظر شما