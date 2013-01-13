درمان رایگان بیماران دارای بیمه تکمیلی در بیمارستان خانم الانبیاء(ص) شاهرود

دکتر سید مهدی نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در جهت رفاه مردم شهرستان شاهرود و شهرهای اطراف با تمامی بیمه های اصلی و تکمیلی عقد قرارداد کرده است.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب کسانی که دارای بیمه های تکمیلی باشند به طور کاملا رایگان در این بیمارستان معالجه خواهند شد و از بابت هزینه ها هیچ نگرانی نخواهند داشت.

رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شاهرود خاطرنشان کرد: این بیمارستان با دارا بودن مرکز تصویربرداری پیشرفته، تنها بیمارستانی در شهرستان شاهرود است که داری دستگاه MRI، سی تی اسکن اسپیرال، مامو گرافی دیجیتال و پانورکس (رادیوگرافی کامل فک) و سنجش تراکم استخوان است و همه روزه پذیرای بیماران است.

نقوی در خاتمه گفت: بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) که به نوعی خصوصی محسوب می شود و هیچ حمایت مالی از طرف بخش دولتی دریافت نمی کند سعی کرده است همواره در ارائه خدمات جزو بیمارستانهای درجه یک در رتبه بندی بیمارستان ها باشد.