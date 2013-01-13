سرگرمی های جدید یکی از علل دلسردی مردم از سینما است

رحمت الله کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سینما فرهنگ با تعداد 600 صندلی، عصرجدید(1) با 220 صندلی وعصر جدید (2) با 150 صندلی در اراک و سینما لاله با ظرفیت 300 صندلی در خمین، در حال حاضر تنها سینماهای فعال استان مرکزی هستند.

وی با اشاره به اینکه سینما قدس در محلات سالن سینمایی است که اکنون غیرفعال شده است، اظهار کرد: ورود سرگرمی های جدید و تکنولوژی را یکی از علل دلسردی مردم بویژه جوانان به سینما است.

کرمی با بیان اینکه برای استقبال مردم از سینما باید راهکارهای جدیدی را بکار برد، اظهار داشت: ساخت مجتمع های فرهنگی، هنری می تواند به این امر کمک کند، زیرا اگر در کنارسالن سینما مجموعه ای از سرگرمی ها و تکنولوژی با هم در دسترس باشد، مخاطبین بیشتری را جذب می کند.

وی در ادامه از آغاز ساخت هفت مجتمع فرهنگی هنری درشهرستان های استان خبر داد و اعلام کرد:این مجتمع ها در شهرستان های کمیجان، آشتیان، مامونیه، زاویه، دلیجان، محلات و زرندیه در حال تکمیل هستند که بین 38 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

رئیس سمعی و بصری ارشاد استان با بیان اینکه تالار مرکزی اراک با چهار سالن نیز در حال تجهیز و آماده سازی است، گفت: هم اکنون مجتمع فرهنگی هنری ستارگان (سینما استقلال سابق) بعنوان مجموعه ای چند منظوره در خدمت همشهریان اراکی است.

کرمی با بیان اینکه در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد بودجه مستقلی برای سینما تعریف نشده است، اظهار کرد: در وزارتخانه ارشاد ساختاری جدید برای سینما تعریف شده است و سازمان سینمایی جایگزین معاونت سینمایی شده که امیدواریم بتواند باعث مستقل شدن کار و بودجه سینما شود.

