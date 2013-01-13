به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو که چهارشنبه گذشته به منظور نهایی کردن قرارداد جدید خود با فدراسیون والیبال و امضای آن به ایران سفر کرد، روز پنجشنبه در نشستی چند ساعته با محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال پیرامون قرارداد جدیدش مذاکرات لازم را انجام داد.

در پایان این نشست توافق لازم برای ادامه همکاری میان فدراسیون والیبال با ولاسکو به عنوان سرمربی تیم ملی حاصل شد. بر این اساس این مربی امروز یکشنبه قرارداد خود را که پیش نویس آن پیش از این در اختیارش گذاشته بود، امضا خواهد کرد.

حضور در نشست خبری دیگر برنامه سرمربی تیم ملی والیبال برای امروز است. ولاسکو ساعت 5 بامداد روز دوشنبه ایران را ترک می‌کند. 25 اسفندماه زمان آغاز همکاری رسمی ولاسکو با فدراسیون والیبال طبق قرارداد جدید است. وی چند روز پیش از این زمان مجددا به ایران سفر می‌کند.