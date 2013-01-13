اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: در راستای رفع نیازها و کمک به توسعه سریع آموزش و پرورش در عرصه خدمت به نظام تعلیم و تربیت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در سال 72 به تصویب مجلس رسید و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این راستا در هر استان با تشکیل شوراهای یاد شده متشکل اعضای استانی اقدامات موثری در جهت رفع نیازهای آموزش و پرورش انجام شده است.

حلیمی افزود: در استان البرز ساخت مجمتع های حیات طیبه از جمله این طرح ها است که بصورت مجتمع آموزشی متشکل از دوره های پیش دبستانی تا دوره دبیرستان است که با هدف ایجاد نگاهی واحد در امر تربیتی دانش آموزان ساخته خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه دو واحد از این مجتمع ها مهر ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: در این مجمتع های آموزشی برای تمامی مقاطع امکانات مجزا تدارک دیده شده است و فقط فضاهای عمومی از جمله نمازخانه مشترک خواهد بود.

حلیمی گفت: حوزه آموزش و پرورش بسیار گسترده است و به طبع آن نیازهای این حوزه نیز وسیع می باشد که برای رفع آنان تنها بودجه آموزش و پرورش جوابگو نیست.

وی با بیان اینکه رفع نیازهای آموزش و پرورش برای رسیدن به نظامی به دور از دغدغه نیازمند نگاه ویژه مسئولان است، اظهار داشت: خوشبختانه با مساعدت مسئولان شهری و استانی اقدامات خوبی از جمله بهسازی و بازسازی مدارس انجام شده است اما بودجه آموزش و پرورش قابل همپوشانی با حجم نیازهای موجود نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه در شورای آموزش و پرورش استان مقرر شد تا شهرداری ها حداقل دو مدرسه محدوده خود را بهسازی کنند، گفت: در تابستان گذشته حدود 46 مدرسه مقاوم سازی و بهسازی شد.

حلیمی افزود: همچنین در طی دو سال گذشته موفق به تخریب و بازسازی 96 مدرسه در سطح استان شده ایم.