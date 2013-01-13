مجمع پیشکسوتان کشتی آمل تشکل سازمان یافته ای ندارد

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه نبود تشکیلات سازمان یافته در بخش پیشکسوتان کشتی سبب شده تا بسیاری از مربیان و کشتی گیرانی که در دهه های گذشته دراین شهرستان زحمت کشیدند، به فراموشی سپرده شوند.



وی تشکیل مجمع پیشکسوتان کشتی آمل را با هدف حضور همه پیشکسوتان و اهالی دلسوز کشتی این شهرستان و بیان نقطه نظرات درخصوص مشکلات و موانع پیش روی کشتی شهرستان و انتقال تجربیات مربیان با تجربه به مربیان و ورزشکاران نسل کنونی عنوان کرد.



قاسمی ادامه داد: کشتی شهرستان آمل به خصوص در رشته فرنگی از گذشته های دور و هم اکنون در کشور مطرح بوده و پتانسیل های فراوانی در همه رده های سنی دارد.



وی اضافه کرد: شورای اسلامی و شهرداری آمل در یک سال گذشته حدود 120میلیون ریال به هیئت کشتی آمل کمک مالی کرده و در هرنوبت که کشتی گیران این شهرستان در مسابقات مهم آسیایی و جهانی نشان کسب می کردند، تجلیل می شدند.



رئیس شورای اسلامی شهر آمل، از همه پیشکسوتان کشتی که در دوران خود در بخش مربیگری کشتی و یا اجرایی فعالیت می کردند، خواست برای پیشرفت روزافزون موفقیت های کشتی این شهرستان از نقطه نظرهایی که به ضرر کشتی بوده پرهیز کنند.



عضو مجمع پیشکسوتان کشتی شهرستان آمل، از افزایش تعداد کشتی گیران عضو این مجمع از حدود 100 نفر به بیش از 400 نفر پس از برگزاری چهار نشست ماهانه این مجمع در شهرستان خبر داد.