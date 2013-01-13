شهرستان کوهرنگ آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره برف آورد کوهرنگ دارد

اسکندر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشست ها و جلسات برای برگزاری جشنواره در شهرستان کوهرنگ در حال برگزاری است و کمیته های مختلف این جشنواره هر یک در حال انجام وظایف محوله هستند.

وی ادامه داد: ارگانهای مختلف این شهرستان آماده همکاری برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره در این شهرستان هستند.

وی تاکید کرد: مردم شهرستان نیز در حال آماده شدن برای میزبانی از مسافران استانی و کشوری هستند.

وی ادامه داد: مردم هر ساله با برگزاری جشنواره بسیاری از صنایع دستی خود را بفروش می رسانند و از برگزاری هر ساله جشنواره در این شهرستان رضایت دارند.

رونق گرفتن فروش صنایع دستی با برگزاری جشنواره

کریمی یادآور شد: عسل، گیاهان خشک شده دارویی، آش محلی، لبنیات، صنایع دستی مانند گلیم و لباسهای محلی، و ... ازنمونه مواردی است که هرساله با برگزاری جشنواره به مسافران وهنرمندان این جشنواره فروخته می شود.

معاون فرماندار کوهرنگ یادآور شد: جشنواره نقش بسزایی در رونق کسب و کار مردم دارد.

وی گفت: برگزاری جشنواره همراه با راه اندازی پیست اسکی وورزشهای زمستانی در این منطقه و تبلیغات رسانه ای مسافران زیادی را به این شهرستان می کشاند.

وی ادامه داد: بیشترین مسافران این شهرستان در فصل زمستان از استان اصفهان هستند که با خودرو های شخصی و یا اتوبوس بصورت تور به این منطقه می آیند.

کریمی تاکید کرد: پایان امتحانات نیمسال اول دانشجویان موجب می شود، دانشجویان بسیار زیادی در بهمن ماه از این منطقه دیدن کنند.

ششمین برف آورد(شهر برفی) چهارمحال و بختیاری دهه فجر در روستای قاسم آباد کوهرنگ برگزار می شود.