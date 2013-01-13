یوسف غروی قوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تراکم آثار به قدری بالاست که در حال حاضر نمیتوان ارزیابی دقیقی از تعداد آنها ارائه کرد.
با این حال وی تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها را بیش از 5000 اثر تخمین زد.
دبیر نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها در عین حال گفت: آثار دوستان رسانهای در شهرستانها که تاریخ ارسالشان 20 دیماه باشد و همچنین آثار عزیزان رسانه در تهران که به صورت دستی تحویل دبیرخانه شوند، تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه 24 دیماه پذیرفته میشود.
یوسف غروی قوچانی همچنین پایان مهلت ارسال اثر برای بخش ویژه این دوره را نیز 30 دیماه اعلام کرد.
وی در ادامه از آغاز کار داوری نوزدهمین دوره جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها طی روزهای آتی خبر داد و گفت: کار داوری جشنواره در 16 گروه جداگانه از سوی 110 نفر که عموماً استاد دانشگاه در رشتههای مرتبط با روزنامهنگاری هستند، از اواسط هفته جاری آغاز میشود.
به گفته دبیر نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها، کار داوری این جشنواره حداکثر یک ماه به طول خواهد انجامید و آئین اختتامیه آن هم در یکی از روزهای دهه فجر برگزار خواهد شد.
نظر شما