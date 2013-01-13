عرضه 50 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل اروپایی تا شب عید

جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افزایش تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در پالایشگاه‌های نفت کشور، گفت: در حال حاضر با بهره برداری از طرح‌های بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه‌های نفت امام خمینی شازند، تهران و آبادان روزانه 9 تا 10 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 5 تولید می شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تا چند هفته آینده مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه نفت شازند در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: با راه اندازی این پروژه روزانه حدود 12 تا 13 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یورو 4 و 5 کشور افزوده می شود.

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین امسال با راه اندازی طرح بنزین سازی و توسعه پالایشگاه نفت لاوان حدود سه میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یورو 4 و 5 کشور افزوده خواهد شد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تا پایان اسفند ماه سالجاری در مجموع با راه اندازی چندین طرح جدید ظرفیت تولید بنزین یورو 4 و 5 کشور به مرز 25 میلیون لیتر افزایش می یابد، تصریح کرد: همچنین بر اساس برنامه زمان بندی ظرفیت تولید این فرآورده نفتی تا سال آینده به 50 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

وی با بیان اینکه از اواسط سال آینده عرضه سراسری بنزین با استاندارد یوذو 4 و 5 در کل کشور آغاز می شود، تاکید کرد: همزمان با تولید و عرضه بنزین، عرضه گازوئیل کم گوگرد و معادل با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در پالایشگاه‌های نفت آغاز شده است.

سالاری با اشاره ذبه افزایش 12 میلیون لیتری تولید گازوئیل یورو 5 در پالایشگاه تهران از اواسط سالجاری، تبیین کرد: همچنین با راه‌اندازی طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه نفت شازند روزانه 11 میلیون لیتر گازوئیل تولید خواهد شد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه تا پایان سالجاری هم پیش بینی می شود ظرفیت تولید گازوئیل کم گوگرد در پالایشگاه نفت لاوان حدود 2 میلیون لیتر افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در مجموع تا پایان اسفند ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 کشور به 50 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

این مقام مسئول همچنین با انتقاد از عملکرد برخی از شرکت های خودروسازی در تولید خودروهای سواری دیزلی، افزود: بر اساس تعهدات خودروسازان باید امسال 300 هزار دستگاه خودرو سواری پایه دیزلی تولید و به بازارهای داخلی عرضه می شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر با بهره‌برداری از طرح توعه و بهینه سازی پالایشگاه تهران و تا چند هفته آینده طرح توسعه پالایشگاه شازند گازوئیل کافی برای عرضه به خودروهای سواری دیزلی فراهم خواهد شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون به طور متوسط روزانه 45 تا 50 میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور مصرف می‌شود.