مرگ دلخراش یک راننده در بزرگراه امام علی

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 3 و 46 دقیقه بامداد امروز یک تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی بعد از پل حسین آباد به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 36 خود را به محل حادثه رسانده و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه پژو پارس پس از انحراف از مسیر اصلی به شدت با گاردریل های کنار اتوبان برخورد کرده است.

بر اثر شدت تصادف گاردیل وارد خودرو شده و راننده را از شیشه جلو به بیرون پرت کرده بود.

وی افزود: پس از ایمن سازی محل راننده که پسر 26 ساله ای بود از داخل خودرو خارج و تحویل امدادگران اورژانس شد. عوامل اورژانس نیز پس از معاینه مرگ او را تایید کردند.

بر اساس این گزارش ساعت 4 و 33 دقیقه با پایان یافتن عملیات آتش نشانان به ایستگاههای خود بازگشتند.