پایداری هابدون تائید مصباح قدم برنمی دارند/ اصلاح طلبان نمی آیند، اجماع لازم نیست

زهره طبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ائتلاف کاندیداها در جریان اصولگرایی گفت: این خوب است که آراء پخش نشود و اصولگرایان روی کاندیدای مشخصی ائتلاف کنند اما با توجه به اینکه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات منتفی است، رقابت داخل جریان اصولگرایی خواهد بود.

رقابت انتخابات 92 میان اصولگرایان خواهد بود

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه عناصر تندروی جریان اصلاحات در فتنه 88 حضور مستقیم داشتند از اقبال مردمی برخوردار نیستند و به لحاظ قانونی شورای نگهبان نیز حضور آنان در انتخابات را قبول نخواهند کرد و طیف‌های دیگر این جریان نیز پرآوازه و پرنام نیستند؛ بنابراین شانس رای آوری آنان کم است نتیجتا رقابت در انتخابات 92 میان اصولگرایان خواهد بود.

مدل رقابتی مجلس نهم تکرار شود

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، مدل رقابتی مجلس نهم را مدل مناسبی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دانست و گفت: باید منتظر گذشت زمان و مشخص شدن کاندیداها باشیم و برای تصمیم گیری نهایی و یا پیش بینی آنچه که اتفاق می افتد، زود است.

یک کاندیدا مورد توافق همه سلایق سیاسی قرار نمی گیرد

وی یادآور شد: یک فرد نمی تواند مورد قبول همه سلایق سیاسی باشد بنابراین ممکن نیست که برای یک فرد به توافق برسد و اگر همین اتفاق بیفتد دیگر رقابتی در جریان انتخابات وجود نخواهد داشت بنابراین بهتر است که چند کاندیدا در جریان اصولگرایی برای انتخابات داشته باشیم و باید اجازه داد که چند نفر مطرح شوند.

قطعا از کاندیدای دولت حمایت نمی کنیم

طبیب زاده در پاسخ به این سوال که آیا جبهه پایداری از کاندیدای دولت حمایت خواهد کرد، گفت: طبعا اینطور نیست؛ اگر می خواستیم از کاندیدای دولت حمایت کنیم، صف‌مان را از دولت جدا نمی کردیم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، یادآور شد: جبهه پایداری بارها حوزه رسمی خود را اعلام کرده است و شعار اصلی آن "مخالفت با فتنه، ساکتین فتنه و انحرافیون" است.

رئیس جمهور تمایل ندارد از جریان انحرافی جدا شود

وی هدف از تشکیل جبهه پایداری را مرزبندی با جریان انحراف و جدا کردن رئیس جمهور از انحرافیون خواند و گفت: خیلی تلاش شد رئیس جمهور را از جریان حاشیه ساز اطراف دولت جدا سازیم؛ اما وقتیکه شخص رئیس جمهور اصرار دارد و آن حمایت های غرا را در حکم مشائی برای انتصاب جدیدش می دهد؛ این نشان‌دهنده این است که رئیس جمهور نمی خواهد خود را از مشائی جدا کند، بنابراین ما نیز اصراری نداریم.

جبهه پایداری بدون تائیدیه آیت الله مصباح حجتی برای تصمیم گیری هایش قایل نیست

طبیب زاده تاکید کرد: اولین شخصی که صراحتا در خصوص جریان انحرافی اعلام موضع کرد حضرت آیت الله مصباح بود و جبهه پایداری هم بدون مشورت ایشان قدم برنمی دارد و جبهه پایداری بدون تائیدیه آیت الله مصباح روی تصمیمات و موضع گیریهای خود حجیتی برای تصمیم گیری هایش قائل نیست.

وی همچنین در خصوص کلیدواژه "انتخابات آزاد" که این روزها از سوی برخی از افراد در داخل کشور و برخی از مسوولان استفاده می شود، افزود: اگر کسی نظارت شورای نگهبان را دال بر عدم آزادی در انتخابات بداند، یعنی اینکه قائل به قانون اساسی نیست.

استفاده کنندگان از واژه انتخابات آزاد قائل به قانون اساسی نیستند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: قانون اساسی نظارت شورای نگهبان را به عنوان یک وجه قانونی برای پذیرش و یا عدم پذیرش کاندیداها قائل است و حکم شورای نگهبان در این زمینه بلامنازع است؛ بنابراین اگر کسی به نحوی نظارت شورای نگهبان را مغایر آزادی انتخابات بداند، این شخص به قانون اساسی اعتقاد ندارد و کسی هم که اعتقاد به قانون ندارد نمی تواند در انتخابات شرکت کند.

طبیب زاده، در پایان تاکید کرد: اعتقاد به قانون اساسی یعنی گردن نهادن به نظارت استصوابی شورای نگهبان، بنابراین کسی که خود را چارچوب در نظام می داند باید تمکین به نظارت شورای نگهبان داشته باشد.