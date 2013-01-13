نمایندگان مجلسی که شغل دیگری برگزینند باید از نمایندگی استعفا دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل امروز در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده 12 این طرح را به تصویب رساندند. اصل این ماده واحده ابتدا به این شکل آمده بود که مجازاتهای مقرر در این قانون قطعی است و همچنین قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نمی باشد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد حذف کل این ماده واحده را اعلام کرد و سپس از پیشنهاد خود منصرف و تنها پیشنهاد حذف بخشی از این ماده واحده را اعلام کرد.

موافقان حذف ماده 12 این طرح بیان داشتند نباید برای کارکنان دولتی که سابقه بسیار زیادی دارند تنها به خاطر یک اشتباه غیر عمد مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود.

در ادامه سید امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز گفت: کمیسیون اصرار خاصی بر روی کلمه قطعی در این ماده ندارد و منظور ما بیشتر صادر کنندگان برخی احکام هیات مدیره ها است که بیشتر افراد گردن کلفت هستند.

در ادامه ماده 12 به شرح زیر با 155 رای موافق، 19 رای مخالف و 17 را ی ممتنع از 230 رای تصویب شد.



اصلاحیه ماده 12 به این شرح است: مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نمی باشد.

در ادامه بررسی جزئیات این طرح نمایندگان به بررسی و تصویب ماده 13 این طرح رسیدند که در این ماده واحده آمد است: در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگر در دستگاههای مشمول این قانون را تصدی نماید از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می شود.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در بررسی ماه 13 گفت: این طرح مغایر آئین نامه مجلس است چراکه استعفای یک نماینده ترتیبات خاص دارد و باید مد نظر قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: اگر نماینده ای شغل دیگری برگزیند و تخلفی کرد کمیته مربوط به تخلفات آنرا رسیدگی می کند و شاید مجلس به دلیل مفید بودن آن نماینده موافق استعفای آن نباشد .

در ادامه لاریجانی رئیس مجلس این نظر توکلی را که استعفای نماینده باید مراتب آئین نامه ای را طی کند قبول کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد قادری مبنی بر اصلاح ماده 13 و رفع ابهام آن که به نوعی مغایر آئین نامه داخلی بود را مطرح کرد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لاهیجان به عنوان موافق حذف ماده 13 گفت: نماینده مجلس نیز باید مانند سایر کارکنان دولت در صورت تخلف مجازاتی که در قانون آمده است شاملش شود نه اینکه استفعا دهد؛ نماینده از طریق رای مردم انتخاب شده و در صورت استفعای وی حق مردم ضایع می شود.

سپس ماده 13 اینگونه اصلاح شد: درصورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگر در دستگاههای مشمول این قانون را تصدی نماید به منزله استعفا از نمایندگی است و در این صورت استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

در نهایت این ماده واحده اصلاح شده به رای نمایندگان گذاشته شد که با 156 رای موافق، 24رای مخالف و 15رای ممتنع از 241 رای به تصویب نمایندگان رسید.