زنگ هفته هوای پاک در تهران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته هوای پاک از 24 تا 29 دی ماه امسال برگزار می شود .این هفته با شعار "هوای پاک، صنعت پاک" دارای برنامه های متنوع زیست محیطی است که هدف آنها ارتقای فرهنگ عمومی در راستای حفظ محیط زیست است.

در مراسم به صدادرآمدن زنگ هفته هوای پاک در مجموعه آموزشی شهدای هفتم تیر، یکی از دانش آموزان بیانیه هوای پاک شامل 10 بند را قرائت کرد. در این بیانیه بر حفظ و صیانت از محیط زیست تاکید شده بود .

در بخشی از این بیانیه آمده است پیمان می بندیم که به پیروی از بیانات رهبر معظم و فرزانه انقلاب نگاهمان به مساله محیط زیست و منابع طبیعی تجملاتی و درجه دو نباشد بلکه به عنوان یک مساله حیاتی به آن بپردازیم.

در ادامه این بیانیه آمده است همچنین تلاش داریم به عنوان آینده سازان کشور در راه دست یابی به دستاوردهای جدید زیست محیطی، فناوری های نوین و استفاده از انرژی های پاک سعی و تلاش مجدانه داشته باشیم.

در این مراسم حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفت: باید تلاش کنیم تا نمره زیست محیطی خود را بالا ببریم.

وی افزود: سه میلیون نفر سالانه در دنیا به دلیل آلودگی زیست محیطی جان خود را از دست می دهند. بنابراین توجه به حفظ محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن طبیعت جزو الزامات است.

حاجی بابایی گفت: در سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به مسایل زیست محیطی و بهداشت که نقش تعیین کننده ای در توسعه پایدار دارد، توجه ویژه شده است.