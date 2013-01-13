اوباما منفعل ترین رئیس جمهوری آمریکا در برابر اسرائیل بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوام چامسکی که با الجزیره گفتگو می کرد، افزود: خود اوباما شخصیتی بدون محوریت اخلاقی است و اگر شما به سیاست های او نگاه کنید چنین چیزی در رفتار او روشن است.

چامسکی افزود: منظور من این است که وی اظهارات زیبایی دارد اما زمانی که شما به سیاست های واقعی او نگاه می کنید مانند حملات هواپیماهای بدون سرنشین به اهداف، که نمونه های خوبی برای این مساله هستند، چنین رفتاری صرفا یک کمپین ترور جهانی بشمار می روند.

وی رویکرد اوباما درقبال اسرائیل را هم منفعلانه توصیف و تصریح کرد: در حالیکه اسرائیل به شهرک سازی خود ادامه می دهد هیچ تلاشی از سوی اوباما حتی برای کاهش این فعالیت ها وجود ندارد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اوباما به رهبران اسرائیلی می گوید که من مچ شما را خواهم گرفت اما هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید. بنابراین در حقیقت اوباما نخستین رئیس جمهوری است که هیچ محدودیت واقعی بر اسرائیل تحمیل نکرده است.

چامسکی در بخش دیگری از این گفتگو برنامه های لیبرالیسم جدید را هم به باد انتقاد گرفت و گفت: این برنامه ها مهمترین نقش را در بحران مالی کنونی جهان ایفا کرده اند و هر جایی که این برنامه ها پیاده شده اند بسیار مضر بوده اند.