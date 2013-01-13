توقیف محموله تجهیزات پلیسی در مرزهای غربی/ کشف 90 هزار لیتر سوخت قاچاق

سردار حمید شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران هنگ مرزی بانه پس از اقدامات اطلاعاتی در جریان ترانزیت تجهیزات غیرمجاز به کشور قرار گرفتند. ماموران بلافاصله اقدام به کمین کردند و توانستند کاروان قاچاقچیان را شناسایی کرده و از آنها پنج هزار و 80 عدد شوکر و بیش از پنج هزار اسپری اشک آور کشف و محموله را توقیف کنند.

وی ادامه داد: در این رابطه تعدادی قاچاقچی دستگیر شده و تحقیقات از متهمان برای شناسایی عوامل خارجی این قاچاق ادامه دارد.

معاون عملیات فرماندهی مرزبانی با اعلام اینکه ماموران دریابانی آبادان نیز موفق به کشف 90 هزار لیتر سوخت قاچاق شدند،افزود: ماموران دریابانی آبادان حین گشت زنی به یک فروند لنج تجاری مظنون شده و پس از بررسی بار آن موفق شدند از مخازن جاسازی شده در کف لنج 90 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از یک میلیارد و 700 میلیون ریال کشف و ضبط کنند.

به گفته شرفی، در این رابطه چهار قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده و به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.