توقف خشونت در سوریه نیازمند راه حل مسالمت آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عدنان منصور در نشست امروز وزیران خارجه کشورهای عربی درباره آوارگان سوری اظهار داشت: آوارگان سوری در لبنان نیازمند کمک های انسانی و بهداشتی هستند.

وی بر پایبندی لبنان به کمک رسانی و حمایت از آوارگان سوری پایبند است.

نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب نیز در این نشست اظهار داشت: اوضاع آوارگان سوری در لبنان بسیار دشوار است. وی افزود: عدم وجود راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه مشکلات آوارگان سوری را دوچندان کرده است.

وی تاکید کرد که توقف خشونت و خونریزی در سوریه نیازمند راه حل مسالمت آمیز است و باید طرحی ارائه شود که سریعا به توقف خشونت ها در سوریه منجر شود.

دبیرکل اتحادیه عرب مدعی شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه مسیر صحیحی را طی یک سال گذشته طی نکرد.

وی خاطرنشان کرد: من از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستم که نیروهایی را برای حفظ صلح و نه درگیری به سوریه اعزام کند.

این نشست با هدف بررسی اوضاع آوارگان سوری در قاهره در حال برگزاری است.