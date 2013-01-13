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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

مستند "آسمان همین جا کنار ماست" در مشهد تصویربرداری شد

مستند "آسمان همین جا کنار ماست" در مشهد تصویربرداری شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مستند "آسمان همین جا کنار ماست" کارمشترک اوقاف و امور خیریه و شبکه سه صدا و سیما در مشهد تصویربرداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به مناسبت هفته وقف تهیه و پخش می شود.

ابوالفضل احمدیان، کارگردان سریال مستند "آسمان همین جا کنار ماست" اظهار کرد: این مستند در هشت قسمت 35 دقیقه ای به سفارش اوقاف وامورخیریه کشور تهیه شده است.

کارگردان سریال مستند "آسمان همین جا کنار ماست" افزود: معرفی موقوفات شاخص در مشهد و کلانشهر و تصویر برداری از فعالیت های آن از بخش های اصلی این مستند است.

احمدیان بیان کرد: کمند امیرسلیمانی، سپند امیرسلیمانی و چند بازیگر دیگر از بازیگران اصلی این مستند است.

وی گفت: مهدی بابایی مدیر تولید، حسن گودرزی تصویر بردار، بابک نیازی صدابردار، سید امین هاشمی اصل و علیرضا نادری دستیاران این مستند هستند.
 

کد مطلب 1789399

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