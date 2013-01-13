محک مدعیان در رقابت با رقیب و حریف ته جدولی/ نبرد تعیین کننده در بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهاردهم (پنجم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پتروشیمی، صدرنشین جدول رده‌بندی در دیداری خانگی به مصاف همیاری زنجان می‌رود. نبردی تعیین کننده برای هر دو تیم که در دور رفت به میزبانی زنجانی‌ها برگزار شد و با شکست آنها به پایان رسید.

پتروشیمی بندرامام که با حداقل اختلاف امتیاز صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد، خطر متزلزل شدن جایگاهش و از دست دادن آن با کوچکترین لغزش را به خوبی حس می‌کند. بنابراین پیروزی در بازی فردا برای این تیم و بازیکنانش حیاتی و تعیین کننده است به همان اندازه که برای حریف‌شان مهم است.

همیاری زنجان پس از دو ناکامی متوالی، هفته پیش موفق به شکست نفت سپاهان شد و تا حدی به اوضاع آشفته و بحرانی خود سر و سامان داد. این تیم فردا در ازای بهترین بازی و با کسب بهترین پیروزی ممکن هم نمی‌تواند از رده چهارمی بالاتر بیاید با این حال نیازمند ارائه چنین بازی و دستیابی به چنین نتیجه‌ای است تا فاصله‌اش را از روزهای بحرانی دورتر کند و شرایط را برای بهبود موقعیتش فراهم کند.

در روزی که دو تیم مدعی نبردی حساس و تعیین کننده مقابل هم خواهند داشت، سرمربیان دیگر تیم‌های مدعی لیگ شرایط بازیکنان‌شان را در رقابت با تیم‌های ته جدولی محک می‌زنند. مانند مهرام که میزبان البدر بندر کنگ است.

شاگردان بچیروویچ در نیم فصل نخست برنده دیدار با البدر بودند اما نباید از یاد ببرند که حریف‌شان همین دو هفته پیش همیاری زنجان را شکست داد و هفته گذشته هم رقابت خوبی با پتروشیمی صدرنشین برگزار کرد و در نهایت با 10 اختلاف امتیاز نتیجه را واگذار کرد.

فولاد ماهان هم فردا در سالن مخابرات اصفهان برگزار کننده دیدار برابر استقلال زرین قشم است. اگرچه ماهانی‌ها دو هفته پیش رده دوم جدول رده بندی را از دست دادند اما اوضاع کلی آنها در جدول و لیگ بد نیست. این در حالی است که حریف‌شان روزهای بدی را در لیگ امسال پشت سر می‌گذارد. استقلالی‌ها هفته‌هاست که دیدارهای‌شان را با باخت تمام می‌کنند و فعلا در مرز سقوط از جمع تیم‌های مرحله پلی‌آف هستند.

مهران شاهین طبع که شاگردانش هفته پیش برابر فولاد ماهان متحمل شکست شدند اما همچنان از شکست برابر شهرداری گرگان معترض است، در این هفته باید تیمش را مهیای رویارویی برابر صنایع پتروشیمی کند. صنایع پتروشیمی تیم ته جدولی لیگ است اما به هر حال این بازی محکی برای بازیکنان دو تیم محسوب می‎شود.

این چهار دیدار در شرایطی روز دوشنبه برگزار می‌شود که دیدار تیم‌های نفت سپاهان و شهرداری گرگان یک روز زودتر از آنها یعنی امروز یکشنبه برگزار می‌شود. شهرداری گرگان هفته گذشته در قشم مهمان استقلال زرین بود که موفق به کسب پیروزی هم شد. این تیم در این هفته مهمان نفت سپاهان برود. بنابراین مربیان و بازیکنان شهرداری گرگان باید چند روز پس از بازگشت به گرگان، دوباره راهی تهران می‌شدند تا برگزار این دیدار باشند.

به همین دلیل و به منظور سهولت در رفت و آمد شهرداری گرگان از مسئولان فدراسیون بسکتبال درخواست کردند که دیدار تیم شان برابر نفت سپاهان یک پیش از بازگشت مربیان و بازیکنان این تیم به گرگان برگزار شود. مربیان نفت سپاهان مشکلی با این درخواست نداشتند و در این زمینه با شهرداری گرگان توافق کردند.

بر این اساس دیدار تیم‌های نفت سپاهان و شهرداری گرگان بنا به درخواست شهرداری گرگان و توافق حاصل شده با مسئولان تیم تهرانی یکشنبه و یک روز زودتر از دیگر دیدارهای هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر برگزار خواهد شد.

دیدار نفت سپاهان و شهرداری گرگان تنها دیدار این هفته است که تیم‌های ته جدولی برگزار کننده آن هستند. در سایر دیدارهای این هفته تیم‌های مدعی حریفانی از جمع رقیبان یا تیم‌های ته جدولی را در پیش دارند اما در هر صورت این دیدارها هم به نوبه خود فرصتی است برای محل خودن بازیکنان آنها.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم (پنجم دور برگشت) رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی به شرح زیر است:

یکشنبه 24/10/91

* نفت سپاهان - شهرداری گرگان (ساعت 19 - تالار بسکتبال آزادی)

دوشنبه 25/10/91

* دانشگاه آزاد - صنایع پتروشیمی ماهشهر(ساعت 15:15 - تالار بسکتبال آزادی)

* پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان (ساعت 16- سالن اندیشه بندرامام)

* فولاد ماهان اصفهان - استقلال زرین قشم (ساعت 16 - یالن مخابرات اصفهان)

* مهرام تهران - البدر بندر کنگ (ساعت 17:15 - تالار بسکتبال آزادی)

جدول رده بندی:

1 - پتروشیمی بندرامام (12برد، یک باخت، 25 امتیاز)

2- مهرام تهران (11 برد، 2 باخت، 24 امتیاز)

3- فولاد ماهان سپاهان (10 برد، 3 باخت، 23 امتیاز)

4- همیاری زنجان (8 برد، 5 باخت، 21 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (7 برد، 6 باخت، 20 امتیاز)

6- البدر بندر کنگ (4 برد، 9 باخت، 17امتیاز)

7- شهرداری گرگان (4 برد، 9 باخت، 17امتیاز)

8 - استقلال زرین قشم (3 برد، 10 باخت، 16 امتیاز)

9- نفت سپاهان (3 برد، 10 باخت، 16امتیاز)

10- صنایع پتروشیمی ماهشهر (3 برد، 10باخت، 16امتیاز)